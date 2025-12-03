«М.видео» назвала самые популярные товары «Черной Пятницы»

«М.видео» отмечает резкий рост спроса на ряд категорий товаров в период распродаж «Черной Пятницы». Благодаря развитию собственного маркетплейса наиболее заметную динамику год к году показала категория аксессуаров для спорта, которая увеличилась почти в 11 раз, товары для путешествий и туризма — более чем в 4 раза, электрооборудование — почти в 4 раза, а спрос на коляски и автокресла вырос более чем в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

В сегменте смартфонов сформировалась своя пятерка лидеров. Наибольший спрос пришелся на разные конфигурации Samsung Galaxy S25 Ultra, а также на Samsung Galaxy A17 LTE и Huawei Pura 80, представленные в нескольких цветах. Эти модели обеспечили основную часть продаж.

Среди планшетов лидировали устройства линейки Huawei MatePad. Покупатели чаще всего выбирали версии 8/128GB, 8/256GB и MatePad SE 11 LTE 8/128GB, а также другие модификации MatePad SE 11 и MatePad 11 2025 года.

В категории портативной акустики основными фаворитами стали умные колонки «Яндекса» и Sber. Лидерами продаж стали «Яндекс Станция Макс» с Zigbee в бежевом и графитовом исполнениях — флагманские устройства с мощным звучанием и поддержкой умного дома. Высоким спросом пользовались и яркие версии «Яндекс Станции Лайт» в зеленом и фиолетовом цветах. Пятерку популярных устройств завершила SberBoom — компактная умная колонка с 360-градусным звучанием и голосовым ассистентом «Салют».

В сегменте смарт-часов продажи сосредоточились исключительно вокруг моделей Huawei. Лидерами стали Huawei Watch D2, а также устройства линейки Huawei Watch GT — версии GT 5, GT 5 Pro и GT 6 в различных конфигурациях.

Коммерческий директор компании «М.видео» Сергей Уваров: «Черная Пятница всегда показывает реальную структуру потребительского спроса, и в этом году акценты сместились еще сильнее. Традиционные категории — смартфоны, телевизоры, крупная бытовая техника — остаются фундаментом продаж, но мы видим стремительный рост интереса к товарам из других категорий на нашем маркетплейсе. В разы вырос спрос на садовый инвентарь, спортивные аксессуары, товары для путешествий и электрооборудование — это результат расширения числа селлеров и их ассортимента. Такой разноплановый спрос очень хорошо показывает, как «М.видео» закрывает все потребности наших клиентов».