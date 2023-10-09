Спрос на складные смартфоны в «М.видео-Эльдорадо» увеличился в 4,3 раза

Группа «М.видео-Эльдорадо» отмечает усиление интереса к складным смартфонам. По итогам января-сентября 2023 г. штучные продажи категории выросли в 4,3 раза по сравнению с прошлым годом, средний чек сократился почти на 5%. Росту спроса способствует расширение выбора в обоих типах складных механизмов, появление более доступных, а также усовершенствованных моделей, вариативность в программах рассрочки и увеличение знания у потребителей о возможностях и сценариях использования таких девайсов.

Складной форм-фактор смартфонов за счёт увеличения площади безрамочного экрана даёт пользователю дополнительные возможности в потреблении контента, развлечениях и общении, позволяет комфортнее решать рабочие и повседневные задачи, в том числе несколько одновременно, снимать качественные фото и видео, а также выступают имиджевым устройством для тех, кому важен стильный дизайн и технические новшества.

Выбор складных смартфонов регулярно расширяется благодаря развитию ассортимента уже популярными в этом сегменте брендами и выходу новых игроков. Во втором квартале этого года в «М.видео-Эльдорадо» стартовали продажи Huawei Mate X3 и первых складных девайсов на российском рынке для популярных китайских брендов – Tecno и Oppo. В третьем квартале появились новые Samsung Galaxy Fold5 и Flip5, которые оказались популярнее предыдущего поколения.

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Самыми продаваемыми моделями складных смартфонов в «М.видео-Эльдорадо» за 9 месяцев этого года оказались: Huawei Mate X3 (512 ГБ), Samsung Galaxy Z Flip4 (256 ГБ), Samsung Galaxy Z Fold4 (256 ГБ, Huawei Mate XS 2 (512 ГБ) и Samsung Galaxy Z Flip5 (256 ГБ).

Руководитель департамента «Телеком» в группе «М.видео-Эльдорадо» Сергей Уваров, сказал: «Сегмент смартфонов с гибким дисплеем получает дальнейшее развитие и распространение на российском рынке. Из нишевого превращается в привычный функциональный девайс для более широкой аудитории, которая в повседневном использовании статусного смартфона ищет новые возможности и эмоции. Используемые производителями технологии становятся все более зрелыми и совершенными, что увеличивает надёжность и доверие со стороны пользователей. Кроме того, появляются новые китайские игроки, которые предлагают качественные устройства по привлекательным ценам. В наших сетях сейчас представлено уже более 20 различных конфигураций складных смартфонов, включая ключевые мировые новинки. С популярными гаджетами можно лично познакомиться и попробовать их в работе в розничных магазинах. Мы также предлагаем клиентам уникальную возможность приобрести девайсы в рассрочку на срок до 30 месяцев, что позволит комфортно распределить бюджет».