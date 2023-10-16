Техноблогер Wylsacom стал директором по анпакингу электроники в «М.Видео-Эльдорадо»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о начале долгосрочного сотрудничества с техноблогером Валентином Петуховым. Основатель и ведущий YouTube-канала Wylsacom занял в компании должность директора по анпакингу электроники и стал частью коммерческого департамента. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В роли директора по анпакингу электроники Wylsacom сфокусируется на контентной поддержке запуска новинок и эксклюзивов, развитии ассортимента и поиске новых технологичных гаджетов, экспертной проверке качества девайсов и совершенствовании клиентского сервиса, что позволит усилить экспертный статус «М.Видео-Эльдорадо».

С 16 октября 2023 г. Wylsacom приступает к реализации первых рабочих задач: съемке распаковки новинок для своего канала и площадок бренда – смартфонов и ноутбуков, созданию собственного промо и хаба с рекомендуемыми товарами на высокий сезон, а также разработке ряда инициатив, связанных с опытом покупателей.

Руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Рынок электроники сильно изменился – появились новые бренды, мощное развитие получили, например, складные смартфоны, камерофоны, игровая и умная техника. Нам важно, чтобы покупатели комфортно ориентировались во всем многообразии ассортимента. Поэтому решили привлечь эксперта, который разделяет нашу любовь к технологиям, помогает покупателям и защищает их интересы. Мы опубликовали вакансию и узнали в соцсетях, кого бы наши клиенты хотели видеть в этой роли. Абсолютное большинство рекомендовали Валентина. Wylsacom воспринял идею с энтузиазмом, и даже рассказал, что свой первый iPhone купил именно у нас в 2009 г. Для него это вызов, возможность расширить амплуа и принести пользу покупателям. Впереди нас ожидает период распродаж – «Черная пятница» и новогоднее промо со значительной выгодой на сотни товаров, как от известных брендов, так и новичков. Относительно прошлого года мы нарастили товарные запасы техники почти на 40% – Валентину будет что распаковывать, а покупателям - чем радовать себя и близких».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех» и финтех-платформа «Директ кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.