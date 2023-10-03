Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов в России увеличились на 25% и достигли уровня 2021 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила продажи смартфонов на российском рынке за девять месяцев 2023 г. В январе-сентябре 2023 г. россияне приобрели порядка 21,5 млн девайсов, что на 25% больше, чем годом ранее, при этом сопоставимо с результатом 2021 г. Средний чек сократился почти на 10%, до 21,3 тыс. руб. Пик спроса в 2023 г. пришелся на третий квартал, когда штучные продажи составили 8,5 млн смартфонов – на 30% больше по сравнению с показателями I и II кварталов 2023 г., когда в России было реализовано по 6,5 млн устройств. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев 2023 г. в России до 75% в количественном выражении увеличилась доля китайских производителей, в денежном выражении их доля составила 50%. Производители из Поднебесной активно увеличивают присутствие и расширяют модельный ряд смартфонов в популярных сегментах под различные запросы, вовлекают в свои продуктовые экосистемы, наращивают узнаваемость и доверие у покупательской аудитории.

Конкуренция между ведущими брендами усиливается, что выражается в сокращении разницы между рыночными долями лидеров. Первенство по штучным продажам в России удерживает Xiaomi. На второй строчке – Realme (№3 годом ранее), на третьей – Tecno (№5 годом ранее), четвертый – Samsung (№2 в 2022 г.). На пятой строчке оказалась компания Apple (№4 в 2022 г.), к которой приблизился бренд Infinix. При этом Apple продолжает находиться на первой позиции в денежном выражении.

В ценовых сегментах в количественном выражении с 55% до 60% увеличилась доля смартфонов стоимостью от 5 до 15 тыс. руб., в денежном – также рост составил 5 п.п., до 25%. Примерно 7% рынка в штуках и 12% деньгах, на уровне 2022 г., заняли модели в категории 30-50 тыс. руб. По-прежнему порядка 10% в штучных продажах и 40% в деньгах приходится на девайсы дороже 50 тыс. руб., где почти половину занимают девайсы от 80 тыс. руб. – наиболее продвинутые флагманские модели и набирающие популярность складные смартфоны. Кроме того, 15% девайсов приобретается россиянами в диапазоне 15-20 тыс. руб., еще примерно 8% продаж находится в сегменте до 5 тыс. руб.

Руководитель департамента «Телеком» в «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «В новых рыночных реалиях мы успешно перестроили закупки, логистические цепочки и другие процессы, которые позволяют предлагать покупателям сбалансированный ассортимент под их запросы и бюджет, включая ключевые новинки. Мы также продолжаем проводить крупные распродажи, расширять выбор специальных предложений и программ рассрочки, что позволяет клиентам сделать покупку более привлекательной и комфортной. В спросе мы видим отчасти переориентирование спроса в сторону среднего ценового сегмента, где наиболее широко представлены китайские бренды. Потребители платят разумную цену за качественно собранные девайсы с продвинутыми технологиями и возможностями. С другой стороны – сохраняется интерес к более дорогим, функциональным и статусным устройствам. Это проявляется, например, в стабильном спросе на гаджеты Apple, в том числе на новую линейку iPhone 15, которая на этапе предзаказа оказалось у нас вдвое востребованнее предыдущей серии».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.