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Интеллектуальная система «Цифровой двойник объекта энергетики» - это программный продукт для построения цифровых двойников конкретных единиц энергетического оборудования, разработки математического и алгоритмического обеспечения для мониторинга и прогнозирования его технического состояния.