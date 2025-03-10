Получите все материалы CNews по ключевому слову
Энергодвойник ЦДОЭ ИС Цифровой двойник объекта энергетики
Интеллектуальная система «Цифровой двойник объекта энергетики» - это программный продукт для построения цифровых двойников конкретных единиц энергетического оборудования, разработки математического и алгоритмического обеспечения для мониторинга и прогнозирования его технического состояния.
|10.03.2025
|«Энергодвойник» выведет на рынок интеллектуальную систему построения цифровых двойников объектов энергетики 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.