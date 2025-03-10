«Энергодвойник» выведет на рынок интеллектуальную систему построения цифровых двойников объектов энергетики

ИТ-компания «Энергодвойник» в 2026 г. выведет на рынок и начнет внедрения своего нового продукта –«Цифровой двойник объекта энергетики» (ИС ЦДОЭ). Разработку решения компания начала при поддержке Фонда содействия инновациям. Об этом CNews сообщили представители компании «Энергодвойник».

Согласно данным исследования Market Research Future, мировой рынок предиктивной аналитики, к которой можно отнести функционал разрабатываемого «Энергодвойник» программного продукта, по итогам 2024 г. составил $10,15 млрд. При этом, к 2035 г. сегмент, по прогнозу, вырастет до $30 млрд.

Как отмечают разработчики «Энергодвойник», существующие решения для построения математических моделей оборудования энергетики в основном базируются на расчете параметров схем и их итерационного уточнения, а также на построении энергетических характеристик. Основной недостаток таких работ: реализация в составе программного обеспечения, в котором представлены конкретные модели, либо в средах инженерных расчетов.

Чтобы повысить эффективность оценки и прогнозирования технического состояния энергетического оборудования начата разработка ИС ЦДОЭ.

Интеллектуальная система «Цифровой двойник объекта энергетики» - это программный продукт для построения цифровых двойников конкретных единиц энергетического оборудования, разработки математического и алгоритмического обеспечения для мониторинга и прогнозирования его технического состояния.

ИС ЦДОЭ будет обладать следующими функциональными возможностями: расчет показателя, характеризующего техническое состояние единицы энергетического оборудования; расчет прогнозного времени возникновения дефекта или отказа на основе имеющейся модели цифрового двойника; вывод рекомендаций по виду технического воздействия и времени его нанесения, соответствующих конкретному прогнозному техническому состоянию для принятия решений о проведении технического обслуживания и ремонта; визуализация тепловой схемы с отображением значений показателей технического состояния; вывод отчетности за заданный период по запросу пользователя.

По оценкам разработчиков, применение разрабатываемого продукта - ИС ЦДОЭ – позволит увеличить эффективность использования оборудования до 90-95%, а время простоя снизить до 2-4%. При этом, согласно расчетам, снижение затрат за счет своевременного планирования мероприятий технического обслуживания и ремонта может составлять 10-15%.

«Бизнес-модель проекта подразумевает выстраивание продаж на основе распространения лицензий, а также работ по адаптации программного продукта под нужды конкретного предприятия энергетики. Первые внедрения продукта мы планируем в 2026 г. В планах реализовать один проект в первый год и далее в темпе два-три проекта в год», - сказал руководитель ООО «Энергодвойник» Игорь Салов.