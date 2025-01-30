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МТС: образовательные учреждения Калининграда стали чаще проводить вебинары

МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» в Калининградской области и выяснила, что активнее всего сервисы для онлайн-конференций в 2024 г. использовали образовательные учреждения и финансовые организации. В целом количество деловых мероприятий, проведённых в онлайн-формате, в Калининградской области выросло более чем в четыре раза в 2024 г. год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», чаще всего в Калининградской области сервисы для онлайн-конференций в 2024 г. использовали образовательные учреждения, в частности крупные вузы и училища. На втором месте оказались финансовые и консалтинговые компании, на третьем — госсектор, а на четвертом — ИТ-компании. Замыкают пятерку наиболее активных пользователей – компании, предлагающие услуги для бизнеса.

«Не только крупные вузы региона, но и частные образовательные компании в прошлом году чаще использовали различные инструменты для организации учебных процессов: вебинары, курсы, доски и прочее. В других сферах также наблюдается значительный рост количества проводимых онлайн-мероприятий. Если раньше предпочтение отечественным решениям для деловых коммуникаций отдавали в основном крупные предприятия Калининградской области, то сейчас мы видим, что представители малого и среднего предпринимательства стали активно внедрять их в свои бизнес-процессы», - сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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