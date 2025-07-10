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Калининград в числе лидеров по приросту устройств для бизнеса в сети МТС

МТС проанализировала востребованность М2М-устройств в собственной сети. Калининградская область вошла в десятку регионов с наибольшим приростом умных девайсов для бизнеса в I квартале 2025 г., их количество за последний год выросло на 128%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Топ отраслей, где устройства М2М (технология межмашинного взаимодействия, которая позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом без участия человека) в регионе применяются активнее всего, возглавляет сфера энергетики и ЖКХ. Здесь чаще всего решения направлены на повышение надежности и качества снабжения потребителей, точный учет ресурсов и удаленный сбор показаний счетчиков. На втором месте по использованию цифровых устройств в бизнесе – транспортно-логистическое направление. Здесь цифровые решения служат для управления общественным транспортом и грузоперевозками, включая отслеживание позиции, контроль скорости, учет топлива, проверку состояния двигателя и прочие параметры. Замыкает тройку лидеров – финансовая сфера, где умные устройства используются в банкоматах и платежных терминалах, обеспечивая защищенную передачу данных.

«Технологии межмашинного взаимодействия помогают бизнесу работать эффективнее. Автоматизация рутинных процессов позволяет освободить ресурсы для решения более важных и сложных задач. При этом ежегодно в Калининградской области растет количество предприятий, которые внедряют такого рода решения. Наиболее активные темпы показывает, безусловно, сфера ЖКХ. Умные технологии открывают новые возможности для дистанционного контроля и управления доступом на удаленных объектах, повышают прозрачность расчетов, экономят ресурсы и сокращают издержки», – сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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