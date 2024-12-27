Минцифры: для иностранцев заработают новые правила покупки SIM-карт

С 1 января 2025 г. порядок покупки SIM-карт иностранцами станет более строгим. Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» SIM-картами. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что изменится

Договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи. Один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные.

Потребуется СНИЛС, учетная запись «Госуслуг» и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе.

В договоре будет указываться уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI

Изменения не касаются россиян. Речь идет только об иностранных гражданах и лицах без гражданства.

Если SIM-карта уже есть

Тем, у кого уже есть SIM-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 г. Им понадобится СНИЛС, учетная запись «Госуслуг», IMEI устройства и биометрия.

Если уже оформлено более 10 SIM-карт

Иностранцам, которые уже оформили свыше 10 SIM-карт, нужно будет расторгнуть лишние договоры, чтобы оставаться на связи. Если этого не сделать, с 1 июля 2025 г. оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.