Пользователи «Госуслуг» меньше чем за сутки проверили свои SIM-карты почти 6 млн раз

Сервис «Сим-карты» на «Госуслугах» был запущен вечером 1 апреля. На 15:00 по московскому времени 2 апреля к нему обратились 5,7 млн раз. Пользователи могут увидеть свои абонентские номера от 42 операторов.

Как часто запрашивали сведения: 7 тыс. раз в минуту в среднем обращались пользователи к сервису; 1 тыс. запросов в секунду фиксировалась в пик нагрузки в 22:45 по московскому времени 1 апреля

Сервис «Сим-карты» на «Госуслугах» позволяет увидеть, сколько и каких абонентских номеров оформлено на пользователя портала. Если оператор уже подключился к сервисам управления договорами, можно заблокировать номер до выяснения обстоятельств либо расторгнуть договор с оператором.