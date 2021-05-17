Спецпроекты

WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса Mobile ID («Мобильный ID») от «Билайн». Доступ к услуге могут получить граждане Российской Федерации.

Подтвердить личность можно в любом удобном месте и независимо от времени суток при наличии телефона с доступом в Интернет. Для этого необходимо заранее через сайт или мобильное приложение WebMoney Keeper получить Формальный аттестат. Далее подать заявку и следовать инструкциям, которые поступят в виде push-уведомлений на телефон и в WebMoney Keeper.

Исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по развитию цифрового и нового бизнеса Джорджа Хелд сказал: «Сервис Mobile ID – это один из революционных кросс-операторских продуктов, который не только позволяет ускорить процесс идентификации, но и существенно его обезопасить, так как идентификация происходит только по номеру телефона. С точки зрения защиты персональных данных у Mobile ID фактически нет аналогов, а совсем недавно с его помощью мы даже подписали первые соглашения. Среди абонентов Билайн таким методом авторизации пользуется уже более полумиллиона человек, и мы рады, что теперь такая возможность будет у клиентов WebMoney. Уверен, что у «Мобильного ID» большие перспективы и в ближайшее время мы расскажем о подключении к нему ряда крупных компаний».

«Мобильный ID» — инструмент, разработанный на базе технологии Mobile Connect. Технология создана ассоциацией мобильной связи, которая координирует разработку — GSMA. Mobile Connect — международный проект, призванный создать единый стандарт цифровой аутентификации и идентификации на основе абонентского номера.

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