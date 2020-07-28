WebMoney запустила идентификацию электронных кошельков по видеосвязи

Система расчетов WebMoney Transfer открыла возможность владельцам электронных кошельков пройти полную идентификацию по видеозвонку без необходимости посещения офиса.

Услуга бесплатная, воспользоваться ей могут граждане России, открывшие P-кошельки в рублях. Идентифицированным пользователям становятся доступны повышенные лимиты на операции с WMP, перевод средств на электронные кошельки, банковские карты и счета.

Владельцу электронного кошелька необходимо через сайт или мобильное приложение WebMoney Keeper получить Формальный аттестат, подтверждающий прохождение упрощенной идентификации. Затем записаться на онлайн-встречу с представителем расчетного банка WebMoney по рублевым кошелькам – АО «Банк «ККБ». Беседа займет несколько минут, понадобятся паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.

В ходе видеозвонка обязательно должны быть четко видны лицо и плечи клиента. Соединение осуществляется через защищенный видеоканал, что обеспечивает конфиденциальность разговора и безопасность передачи данных.

Удаленная идентификация в системе WebMoney соответствует мировой практике и национальному регулированию, все сотрудники банка прошли соответствующую подготовку.