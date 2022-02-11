Власти разгромили Webmoney. Кошельки недоступны. Лишен лицензии расчетный банк системы

Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка», открывшегося еще в 1990 г. Он был известен в первую очередь тем, что являлся обслуживающим банком WebMoney – одной из старейших платежных систем в России с возможностью оперировать электронными деньгами. Она работает с 1998 г. Пока неясно, планирует ли WebMoney заниматься поисками нового банка-партнера.

У WebMoney отобрали банк

Платежная система Webmoney столкнулась в России с гигантскими сложностями. Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ), который обслуживал ее на территории страны.

Лицензия отозвана незамедлительно, с 11 февраля 2022 г. В своем заявлении регулятор привел две причины этого, и первая из них гласит, что банк регулярно нарушал действующие в России законы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей WebMoney, из-за отзыва лицензии все операции по российским кошелькам пользователям системы больше недоступны.

По данным Центробанка, обслуживающий Webmoney «Консервативный коммерческий банк» «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций».

Также, по мнению регулятора, банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

WebMoney пока продолжает работать в России, но неясно, как долго это продлится

На момент публикации материала сайт банка был недоступен. Он не открывался ни из России, ни через VPN.

Открытым остается вопрос судьбы денег вкладчиков. По заявлению Центробанка, свои деньги они получат, однако итоговая сумма возмещения не превысит 1,4 млн руб. на одного вкладчика.

Контролировать выплаты вкладчикам будет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». На него также возложены обязанности временной администрации ККБ.

Подозрительный банк

В обосновании отзыва лицензии у ККБ Банк России отметил, что этот банк специализировался исключительно на оказании услуг в сфере электронной коммерции. При этом деятельность, присущую другим обычным банкам, он по неустановленным причинам не вел.

Также регулятор подметил, что банк не проводил работу «по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны».

Сайт ККБ ушел в офлайн

В дополнение к этому Центробанк склонен считать, что «Консервативному коммерческому банку» были присущи «повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».

Как власти пришли за WebMoney

Первые серьезные проблемы в работе Webmoney в России начались еще в первых числах декабря 2021 г. и тоже были связаны с обслуживающим систему банком. Как сообщал CNews, по решению властей Webmoney была вынуждена полностью прекратить все операции пополнения и перевода электронных денег для всех без исключения рублевых кошельков (типа Р и R). Запрет был выдан ровно на полгода, то есть до начала июня 2022 г.

На сайте WebMoney пока нет информации об отзыве лицензии у ККБ

Соответствующее предписание выдал российский Центробанк. В результате россияне, пользующиеся Webmoney, могли лишь оплачивать через эту систему штрафы и налоги и выводить деньги на банковские счета, но исключительно через систему быстрых платежей.

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Пока неизвестно, планирует ли Webmoney возобновлять работу в России и искать нового партнера среди оставшихся в строю отечественных финансовых организаций. Редакция CNews обратилась к представителям платежной системы с этими вопросами и ожидает ответа.

Банк, который не смог

В общей сложности ККБ просуществовал 32 года. Он был основан в 1990 г. и поначалу представлял собой товарищество с ограниченной ответственностью, построенное на базе отделения Агропромбанка СССР.

За десятилетия работы банк, по данным Центробанка, открыл всего лишь один филиал, а также один кредитно-кассовый офис. Дополнительный офис у него тоже был всего лишь один. При этом в рейтинге банков по величине активов на момент отзыва лицензии он находился на 164 месте.

В последние годы банк стремительно терял чистую прибыль. В 2019 г. она составляла 180,9 млн руб. против 15 млн руб. в 2020 г. По итогам 2021 г. она и вовсе сократилась до 3,1 млн руб. (статистика СПАРК).

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На момент отзыва лицензии банк на 77,98% принадлежал бизнесмену Андрею Трубицину, на 22% - его супруге Ирине Клочковой (по данным РИА «Новости»). Другие акционеры поделили между собой оставшиеся 0,02%.

Андрей Трубицин также является владельцем компании АО «Вычислительные силы». Она является разработчиком технических средств Webmoney.

Десятки лет работы

Как и «Консервативный коммерческий банк», система Webmoney существует с 90-х годов XX века. Она была основана в 1998 г. и считается старейшей платежной системой в России с функцией расчета электронными деньгами.

Россиянам, возможно, придется в срочном порядке искать альтернативу Webmoney

Для сравнения, некогда популярная в России система «Яндекс.деньги» начала свою работу в июле 2002 г. На момент публикации материала она больше не существовала. Из-за разлада в отношениях между «Яндексом» и Сбербанком, случившегося летом 2020 г., система «Яндекс.деньги» перешла в собственность банка и незамедлительно сменила название. С сентября 2020 г. она известна как «ЮMoney».

Заявление WebMoney

После выхода материала WebMoney опубликовала официальное заявление на тему отзыва лицензии у «ККБ». Оно приведено без изменений.

«В связи с отзывом лицензии у АО Банка “ККБ”, гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошелькам, с 11 февраля 2022 г. все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников истемы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее. Система WebMoney работает в России с 1998 г., все эти годы мы делали акцент на создании передовых продуктов и решений в сфере финансов. Наш гарант в России действовал в строгом соответствии с российским законодательством и требованиями регулятора. Причина, по которой отозвана лицензия у АО Банк «ККБ», очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ России. Банк никогда не был причастен к обслуживанию “"теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка”. Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка. Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ России сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов. Благодарим вас за понимание», – говорится в заявлении WebMoney.