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WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона»

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Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам рублевых P-кошельков возможность пройти полную идентификацию с помощью сервиса «Мобильный ID» от «Мегафона».

Подтвердить личность пользователь может в любое удобное время не выходя из дома: достаточно быть абонентом сотового оператора «Мегафон» и заранее через сайт или мобильное приложение WebMoney Keeper получить Формальный аттестат.

Процедура полностью автоматизирована: владельцу электронного кошелька нужно подать заявку на сайте НКО «ЕРП», после push-уведомления ввести в телефоне последние четыре цифры номера паспорта и задать PIN-код. Далее необходимо подтвердить вход в мобильном телефоне и корректность данных по ссылке, которая поступит в WebMoney Keeper и на почту.

Услуга доступна гражданам России. Ранее система WebMoney Transfer запустила полную идентификацию пользователей с помощью видеоинтервью.

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