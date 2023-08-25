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Два российских Linux плюс один процессор: Усложняются требования попадания в реестр отечественного ПО

Минцифры планирует склонить разработчиков к адаптации своего софта под российские процессоры и ОС, если они хотят внести его в реестр отечественного ПО. Проект поправок уже готов, его могут утвердить до конца 2023 г. Разработчики не скрывают недовольство грядущими изменениями.

Новые требования Минцифры

Минцифры намерено расширить список требований к программному обеспечению, которое разработчики хотят внести в реестр отечественного софта. Как пишет «Коммерсант», такое ПО в скором будущем потребуется адаптировать для работы как минимум с одним российским процессором – программе нужно будет уметь работать на «Байкалах», «Эльбрусах» или любых других российских. Выбирать процессор, под который придется адаптировать софт, можно будет среди тех, что числятся в реестре отечественного «железа» Минпромторга.

Но это одно из двух новых требований – второе заключается в возможности запуска программы как минимум под двумя операционными системами российского происхождения. Об этом говорится в проекте поправок к постановлениям Правительства России №1236 и №325, подготовленном Минцифры.

В настоящее время проект поправок находится на рассмотрении в профильных компаниях, утверждает собеседник издания. Сами разработчики осведомлены о грядущих изменениях еще с середины лета 2023 г. – источники издания утверждают, что возможные нововведения обсуждались с ними в июле.

Время на подготовку есть

Когда именно Минцифры приступило к проработке новых поправок к постановлениям №1236 и №325, не установлено, но приняты они будут сравнительно быстро. В ведомстве сообщили изданию о планах утвердить изменения в ближайшие несколько недель – не позднее 31 декабря 2023 г.

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Фото: Astra Linux
Не каждый разработчик захочет адаптировать свой софт под российские ОС

Успеет ли документ пройти все этапы утверждения в отведенный срок, станет известно к концу 2023 г. Однако разработчикам ПО, желающим попасть в реестр министерства, не потребуется экстренно переписывать программный код и внедрять поддержку, например, Astra Linux, «Ред ОС» и «Байкал-М». Сделать это им, если поправки будут приняты, в любом случае придется, хотя набор поддерживаемых ОС и CPU может быть другим, но без спешки.

Как сообщил «Коммерсанту» представитель Минцифры, изменения будут внедряться «поэтапно начиная с 2024 г.». Как надолго затянется этот процесс, он не уточнил.

В Минромторге пояснили изданию, почему разработчикам будет дано время на подготовку ПО к соответствию новым правилам, и почему эти правила будут внедряться постепенно. Адаптация ПО для его совместимости с российскими ОС и процессорами отнимает немало времени – именно по этой причине Минцифры «уже сейчас озаботилось введением таких требований».

В Минпромторге уточнили, что готовящиеся изменения «в полной мере» соответствуют «стратегии развития микроэлектроники в России».

Если не хочется, то и не нужно

В Минцифры сообщили изданию, что выполнения одного из двух требований можно не будет избежать – разработчики получат возможность не адаптировать свой софт под «Байкалы» и «Эльбрусы». «Совместимость с отечественным процессором не будет обязательной для включения в реестр», – отметили в министерстве.

Однако, раз такое требование к ПО упоминается в новых поправках, следовательно, наличие поддержки российского процессора все же будет на что-то влиять. В Минцифры подчеркнули, что это «позволит соответствовать дополнительным требованиям, имеющим значение для потенциальных заказчиков».

Мнение отрасли и государства

Многие разработчики российского ПО не увидели ничего хорошего в ужесточении условий попадания в реестр отечественного софта. Мнение против, в частности, высказал генеральный директор ИТ-компании Only Кирилл Владимиров, заявив изданию, что подгонка программного обеспечения под российские процессоры и операционные системы «может потребовать значительных усилий и ресурсов».

Кирилл Владимиров считает, что «закручивание гаек» может настроить многих разработчиков против реестра, притом не только тех, кто стремится попасть в него, но и тех, чьи продукты уже числятся в нем. «Если требования станут слишком строгими или ресурсоемкими для разработчиков, некоторые из них могут решить не вносить свое ПО в реестр или даже исключить его», – сказал гендиректор Only.

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Представители российского государства, напротив, поддерживают возможные изменения. «Взамен на дополнительную нагрузку разработчики получают доступ к госзакупкам и налоговые преференции», – сказал изданию глава совета Торгово-промышленной палаты России по развитию цифровой экономики Николай Комлев.

В то же время Комлев не видит практического смысла в требовании о совместимости ПО с российскими процессорами для попадания в реестр Минцифры, поскольку отечественные CPU сейчас не производятся. В России нет необходимых для этого мощностей, и потому российским разработчикам приходилось направлять заказы иностранным вендорам микросхем. Например, «Байкалы» и «Эльбрусы» на протяжении последних нескольких лет выпускала тайваньская TSMC, но после 24 февраля 2022 г. она прекратила их производство.

Как сообщил «Коммерсанту» Николай Комплев», не исключено, что требование о поддержке российских CPU «вводится как задел на будущее, когда российским разработчикам удастся договориться печатать микросхемы в Китае или Тайване». В Китае есть компания SMIC, которая еще в сентябре 2022 г. освоила 14-нанометровый техпроцесс, но в настоящее время она находится под пристальным вниманием властей США, которые регулярно вводят против нее новые санкции, мешающие ее работе.

Георгий Дорофеев

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