Разделы

Законодательство Цифровизация Электроника
|

Определен размер технологического сбора, который будут платить россяине при покупках смартфонов и ноутбуков

С 1 сентября 2026 г. производители и поставщики электроники обязаны будут платить с каждого смартфона 250 руб. и 500 руб. с каждого ноутбука, причем еще до того, как получат разрешение на продажу.

Минпромторг определил размер технологического сбора со смартфонов и ноутбуков, выяснил РБК. Проект постановления ведомство представило на совещании с участниками рынка.

Техсбор с ноутбука составит 500 руб., со смартфона — 250 руб., с телефонов проводной связи с беспроводной трубкой — 100 руб., для других телефонных аппаратов — 25 руб. Список товаров, за которые придется платить, позже будет расширен.

В России в ноябре 2025 г. принят федеральный закон №425, в соответствии с которым новый технологический сбор с электронной продукции начнут взимать с 1 сентября 2026 г. Деньги планировалось направить на государственные программы поддержки развития электронной отрасли.

Процесс оплаты

Взимать новый платеж власти будут еще до допуска электроники к продаже. Обязанность платить распространяется и на юрлиц, и на индивидуальных предпринимателей.

walls700.jpg

Unsplash - Walls.io
Чтобы продать ноутбук или смартфон, сначала нужно оплатить техсбор

Производители и поставщики электроники будут подавать уведомление о вводе продукции в оборот. Размер платежа рассчитает специальная система. На это отводится три дня. За 10 рабочих дней нужно внести оплату.

Разрешение на реализацию товара должно прийти в течение трех дней. Это в случае своевременной оплаты назначенной суммы. Если оплата не пройдет, в разрешении на продажи будет отказано, а не уплаченный сбор взыщут по правилам налогового кодекса.

Штраф за просрочку не предусмотрен. Если произошла переплата, нужно будет подать заявление на возврат средств.

Последствия для бизнеса

В декабре 2025 г. CNews писал о том, что, Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила письмо на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и министра финансов Антона Силуанова с просьбой на два года отложить введение технологического сбора.

В АРПЭ считают, что сбор не должен лечь бременем на российских производителей электроники, которые и так испытывают финансовые трудности из-за дефицита оборотных средств.

Его введение в первую очередь ударит по российским производителям и поставщикам электронных компонентов, повысит себестоимость товаров и отразится на конечной стоимости продукции.

Предложенные Минпромторгом в ноябре 2025 г. тарифы технологического сбора были еще выше — 750 руб. за смартфон и 1,5 тыс. руб. за ноутбук.

Представители отрасли тогда отмечали, что мера увеличит ценовой разрыв между легально и нелегально ввезенным товаром, а добросовестные участники потеряют последние конкурентные преимущества, что введение сборов негативно отразится на развитии отечественных производителей и рынка в целом, так как дополнительный сбор нужно будет платить, а меры поддержки дойдут не до всех.

Бюджет планировалось пополнить за счет нового сбора на 20 млрд руб. с сентября до конца 2026 г., на 88 млрд руб. в 2027 г., а начиная с 2028 г. — порядка 110 млрд руб., по оценке замглавы Минфина Алексея Сазанова. Итого получается около 218 млрд руб. в 2026-2028 гг.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
