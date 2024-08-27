Искусственный интеллект помог «СберУниверситету» выявить пять макротрендов в высшем образовании

«СберУниверситет» при поддержке SberDevices провел исследование, в котором с использованием искусственного интеллекта изучил мнения и ожидания преподавателей вузов относительно ключевых трендов в высшем образовании. Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситета».

В рамках исследования искусственный интеллект провел и проанализировал результаты 536 интервью, обработав массив данных из более чем 113 тыс. слов. В качестве инструментов использовались SaluteSpeech, GigaChat и ряд других популярных языковых моделей.

По итогам ИИ-анализа были выявлены топ-5 ключевых трендов в образовании. 47% участников опроса отметили рост использования онлайн- и гибридных форматов обучения и онлайн-коммуникаций, а 34% – усиление влияния искусственного интеллекта на образование и административные процессы. 26% респондентов в качестве отличительной особенности образования будущего назвали ускорение трансформации педагогических подходов, еще 22% – изменение поведения, отношения к учебному процессу и навыков студентов. При этом 16% преподавателей упомянули увеличение административной нагрузки и недостаток поддержки преподавателей со стороны вузов.

В исследовании оценивалось позитивное, нейтральное или негативное отношение к приведенным трендам. Например, рост использования онлайн- или гибридных форматов обучения и онлайн-коммуникаций, по мнению опрошенных преподавателей, ведет не только к повышению гибкости обучения, но и к потере живого общения со студентами и снижению у них вовлеченности и мотивации. Усиление влияния ИИ на образование может как повысить эффективность за счет автоматизации процессов, так и привести к увеличению академической нечестности.

Среди тех, кто выделил изменение поведения студентов, большинство (62%) видят негативный характер этого тренда. В первую очередь, респонденты указывают на снижение когнитивных способностей и мотивации, а также рост потребительского отношения к образованию «как к услуге».

Кроме того, преподаватели рассказали, что они изучают, чтобы адаптироваться к изменениям в образовании. 65% респондентов “прокачивают” цифровые навыки (искусственный интеллект и машинное обучение, языки программирования и т.п.). 13% - изучают педагогику и EdTech, 8% - развивают у себя мягкие навыки, еще 3% опрошенных совершенствуют навыки в управлении проектами.