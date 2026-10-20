ИТ-холдинг «Т1» подтвердил эффективность стека российского ПО для построения гиперконвергентной инфраструктуры

ИТ-холдинг «Т1» на базе собственной мультивендорной лаборатории протестировал программно-определяемое хранилище данных MIND uStor и решения компании «Базис» — платформу серверной виртуализации Basis Dynamix Standard и платформу виртуальных рабочих мест (VDI) Basis Workplace, развернутые на серверном оборудовании Yadro. Результаты испытаний подтвердили возможность построения отечественной гиперконвергентной инфраструктуры, объединяющей в единую систему вычислительные мощности, хранение данных и сеть. Решение актуально для средних и крупных компаний, заинтересованных в модернизации ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Прошедший испытания программный комплекс, объединяющий решения Basis Dynamix Standard, Basis Workplace и MIND uStor, может использоваться вместо классической архитектуры с отдельной СХД, стоимость которой может достигать нескольких миллионов рублей. Совокупная стоимость владения ИТ-инфраструктурой снижается за счет объединения локальных дисков серверов в единую отказоустойчивую систему хранения. Еще один фактор снижения стоимости — технология Erasure Coding. Она позволяет эффективнее использовать дисковое пространство: распределяет данные по нескольким накопителям и добавляет контрольные суммы. Благодаря этому информацию можно восстановить даже при выходе из строя отдельных дисков — без дорогого аппаратного RAID-контроллера. Архитектура MIND uStor дополнительно ускоряет запуск и расширение кластеров. Это достигается за счет того, что система хранения и платформа виртуализации размещаются в одном серверном контуре.

Глубокая интеграция Basis Dynamix Standard и Basis Workplace с MIND uStor, а также наличие единой веб-консоли управления серверной виртуализацией и VDI, позволяют получить целостное, простое в эксплуатации и легко масштабируемое решение. В ходе тестов построенная с его помощью гиперконвергентная инфраструктура успешно справилась с одновременным созданием большого количества виртуальных рабочих мест. Это подтверждает ее готовность к работе в пиковые периоды массового подключения пользователей.

Комплекс протестировали под стресс-нагрузками с помощью отдельного кластера из 16 виртуальных машин, имитирующих параллельную работу серверов приложений и баз данных. Эксперты проверили 13 профилей нагрузки, включая сценарии для PostgreSQL, RabbitMQ и Redis, операции случайного и последовательного ввода-вывода, синхронную запись и работу с глубокой очередью запросов. Последняя позволила оценить максимальную производительность хранилища по пиковому значению IOPS — количеству операций ввода-вывода в секунду.

По результатам испытаний MIND uStor продемонстрировал стабильную работу во всех режимах. Наиболее высокие показатели производительности и минимальная задержка зафиксированы в режиме репликации данных.

Производительность: до 490 тыс. IOPS (операций ввода-вывода в секунду) на случайном чтении, что подходит для консолидации самых требовательных корпоративных нагрузок на одном хранилище.

Задержка: менее 1 миллисекунды на операциях журналирования баз данных и 1–2 миллисекунды на случайном чтении и записи. Даже при максимальной стресс-нагрузке задержка оставалась предсказуемой и не приводила к недоступности данных, что критично для транзакционных СУБД и бизнес-приложений, чувствительных ко времени отклика.

Пропускная способность: до 3 ГБ/с при последовательной записи и до 2,9 ГБ/с при случайном чтении было достигнуто на стандартных серверных SSD-накопителях.

Тестирование также подтвердило отказоустойчивость комплекса: при аварийном отключении части серверов система автоматически перераспределяет нагрузку и сохраняет доступность данных, а скорость работы сервисов восстанавливается еще до завершения полной ребалансировки данных в кластере при стандартном времени переключения 10–30 секунд.

«В условиях дефицита оборудования протестированный нами гиперконвергентный подход может сократить совокупную стоимость владения (TCO) решения до 30-40% по сравнению с классической стандартной архитектурой, в которой помимо серверов также используются сети хранения данных (SAN) и СХД. В результате бизнес получает масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру, которая снижает капитальные затраты на закупку дополнительных аппаратных компонентов и операционные расходы на их обслуживание, сохраняя высокую производительность для критически важных процессов», — сказал Роман Бобрышев, директор центра компетенций по вычислительным комплексам, ИТ-Холдинга «Т1».

«Для нас важно подтверждать эффективность MIND uStor в независимых испытаниях с участием технологических партнеров. В рамках тестирования были продемонстрированы высокий уровень производительности, прогнозируемая устойчивость к отказам и в целом готовность решения к эксплуатации в типовых условиях корпоративной среды. Полученные рекомендации помогут нам развивать продукт с учетом реальной практики внедрения и использования», — сказал Антон Груздев, генеральный директор MIND Software.

«Продукты экосистемы «Базис» проектируются и разрабатываются с учетом требований к построению современной гиперконвергентной инфраструктуры. Результаты испытаний подтвердили корректность интеграции наших решений с MIND uStor и возможность их совместного использования для создания масштабируемых и отказоустойчивых сред серверной виртуализации и виртуальных рабочих мест», — сказал коммерческий директор «Базис» Иван Ермаков.

«Совместимость серверного оборудования с программными и аппаратными решениями — один из ключевых аспектов, которому мы уделяем особое внимание на протяжении всего жизненного цикла продуктов Yadro. Экспертиза "Т1" позволила всесторонне проверить технологический стек и наглядно продемонстрировать, как программные решения MIND и "Базис“ дополняют возможности серверного оборудования Yadro при построении гиперконвергентной инфраструктуры. Трехсторонняя совместимость решений — результат эффективной работы, который расширяет выбор заказчиков и позволяет подбирать ИТ-архитектуру под конкретные задачи бизнеса», — сказал Михаил Михеев, директор по серверным продуктам Yadro.