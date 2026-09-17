Индексная книга (каталог) CNews*
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Михеев Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Михеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Белов Андрей 138 1
|Васильев Андрей 31 1
|Хижинский Дмитрий 2 1
|Курочкин Денис 2 1
|Чиж Игорь 6 1
|Достоевский Федор 14 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 2
|Россия - РФ - Российская федерация 167709 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3603 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2322 1
|Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1331 1
|Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1919 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.