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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201331
ИКТ 15601
Организации 11839
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Михеев Михаил

СОБЫТИЯ


17.09.2026 YADRO расширила возможности ИИ-сервера G4208P G3 для ресурсоемких задач 1
13.01.2026 Niletto и Шальная императрица: эксперты рассказали, как отдыхали нижегородцы на прошедших каникулах 1
12.07.2013 18 июля пройдет бесплатный вебинар по решениям VMware и Acronis 1
25.04.2003 CompTek и Forte-IT представили call-центр на базе коммуникационной платформы Intel 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Михеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Comptek - Комптек 216 1
ФОРС - Центр разработки 707 1
Forte-IT - Форте-АйТи 32 1
Intel Corporation 12859 1
Broadcom - VMware 2621 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 804 1
Acronis - Акронис 490 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3262 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4537 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 243 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5935 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 406 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 730 1
Broadcom - VMware vSphere 619 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 307 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 209 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 127 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 348 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 77 1
Acronis vmProtect 14 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1851 1
Белов Андрей 138 1
Васильев Андрей 31 1
Хижинский Дмитрий 2 1
Курочкин Денис 2 1
Чиж Игорь 6 1
Достоевский Федор 14 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 2
Россия - РФ - Российская федерация 167709 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3603 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2322 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1331 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1919 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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