Во втором по численности городе Марий Эл – Волжске – на треть ускорился мобильный интернет

Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении масштабной программы модернизации сети в городе Волжске. В результате проведенных технических работ скорость мобильного интернета в городе выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели модернизацию сети в Волжске. Благодаря обновлению телеком-оборудования увеличилась емкость канала мобильной связи, что позволило ускорить мобильный интернет. Даже в часы пиковой нагрузки горожане могут загружать и отправлять «тяжелые» файлы на комфортных скоростях.

Волжск – второй по численности населения город республики. Здесь расположены крупные предприятия по производству мебели, бумаги и картона, промышленных холодильных установок, кормов для животных. Благодаря модернизации сети мобильного интернета предприниматели могут внедрять современные технологии на производстве и при логистике товара, устанавливать умное видеонаблюдение, контролировать технологические процессы. А горожане – пользоваться цифровыми сервисами для работы и досуга: смотреть фильмы в HD-качестве, пользоваться порталом «Госуслуг» и платформами для учебы, совершать звонки по видеосвязи, оплачивать покупки онлайн.

«В Волжске идет активное потребление интернет-трафика. Мы это видим по своей статистике, поэтому приняли решение модернизировать сеть – использовать имеющиеся ресурсы более эффективно. Благодаря этому горожане, а также местный бизнес получили новое качество связи», – отметил директор МТС в Республике Марий Эл Александр Бугров.