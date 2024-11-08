Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В Энгельсском районе Саратовской области расширили покрытие LTE

С начала года жители Энгельса и соседних поселений прокачали в Сети на треть больше информации, чем за аналогичный период 2023 г. Район занимает первое место в регионе по общему объему используемого дата-трафика. Чтобы обеспечить высокое качество связи при растущих потребностях горожан и сельчан «МегаФон» провел масштабные работы по расширению покрытия LTE на быстро развивающейся территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В результате устойчивая связь и мобильный интернет впервые появились в селе Кирово. Ранее до населенного пункта «долетал» лишь слабый сигнал от соседних базовых станций. Теперь местным жителям доступна скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Благодаря этому стало проще получать государственные услуги, пользоваться онлайн-платформами для обучения, записываться на прием к врачу, оплачивать счета, использовать банковские приложения и выполнять другие повседневные задачи.

Свыше десяти дополнительных телекоммуникационных объектов установили в селах Подстепное и Терновка, в поселке Приволжский и в Энгельсе. В частности, новое оборудование заработало вблизи жилых комплексов «Эталон», «Парковый» и «Облака», в дачных массивах районного центра и на базах отдыха, расположенных на берегу Сазанки.

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками
Облачные тренды

Особое внимание оператор уделил рефармингу существующих сетей. Высокую скорость интернета для множества одновременно подключённых к сети абонентов обеспечивают диапазоны LTE‑1800 и LTE‑2100. Инженеры оптимизировали использование частот и повысили эффективность работы оборудования в Энгельсе, поселках Приволжский, имени Карла Маркса, Анисовский, Взлетный, селах Безымянное, Зеленый Дол, Березовка, Шумейка и Генеральское.

«С начала 2024 г. наши абоненты в Энгельсском районе скачали более четырех петабайт информации и эта цифра продолжает расти. Увеличение интернет-трафика — это не просто статистика, это отражение положительных изменений в повседневной жизни людей. Мы стремимся предоставить каждому возможность пользоваться преимуществами цифрового мира для работы, обучения и общения», — сказал Илья Новичков, руководитель технического отдела в Саратовской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

В России успешно испытали полностью отечественный узел радиомодуля для 5G

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: