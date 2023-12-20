Туристов в Саратовской области будет встречать цифровой гид от МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, что сервис бронирования отелей МТС Travel запустил онлайн-путеводитель для гостей Саратовской области. Въезжая в регион, туристы получат приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид. В нем путешественники найдут полезную информацию о том, что обязательно стоит посмотреть в городе и области, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда попробовать. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В путеводитель вошли популярные локации Саратовской области – автомобильный мост через Волгу, Парк покорителей космоса на месте приземления первого в мире космонавта, Утес Степана Разина. Искушенные путешественники и любители городских легенд найдут в цифровом гиде такие атмосферные места, как старинное село Лох в 96 км от Саратова. Кроме того, путеводитель МТС Travel расскажет гостям региона, где можно покататься на горных лыжах, отдохнуть в термах и горячих источниках, а также поможет составить культурную программу посещения города на Волге.

Впечатление от визита в Саратов будут не полными, если не попробовать местные блюда и специалитеты. Поэтому целый раздел в цифровом гиде МТС Travel посвящен саратовскому калачу, ракам и майонезу, настоящей волжской ухе и легендарному пирожному «Волга».

«Саратовская область привлекает туристов из разных уголков страны. А чаще всего, по данным Big Data МТС с начала года к нам приезжали гости из Башкортостана, Татарстана, Московского региона, Дагестана, регионов Урала, ХМАО и ЯНАО. Цифровой путеводитель, в котором МТС Travel собрал самые главные достопримечательности, поможет туристам уже с первых часов пребывания в Саратовской области сориентироваться, что посмотреть, куда сходить и что из местной кухни попробовать», — сказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

«Туристическая отрасль Саратовской области активно развивается. Нашему региону, с его богатым культурным и историческим наследием, есть, что показать гостям. Уверена, путеводитель МТС Travel станет хорошим дополнением к уже имеющимся туристско-информационным продуктам о регионе и поможет сделать отдых у нас более комфортным», — отметила директор Туристского информационного центра Саратовской области Наталья Шустикова.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Саратовской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.