В самом разговорчивом городе Саратовской области улучшили мобильную связь

Ускорение загрузки онлайн-сервисов и повышение устойчивости сигнала почувствовали в Пугачеве, население которого составляет порядка 40 тысяч человек. Инженеры «Мегафона» провели работы на сети во всех районах города и его окрестностях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор перевел частоты, используемые предыдущими технологиями, в востребованный стандарт LTE. В результате емкость сети и скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25–30%. Модернизация коснулась жилых кварталов, частного сектора, а также социально‑значимых объектов: школ, больниц и поликлиник, парков, детсадов, спортивных и культурных учреждений. В том числе улучшения прошли в центральной части города — на Соборной площади, набережной и в недавно благоустроенном торговом городке.

В Пугачеве живут интернет-активные и чрезвычайно общительные абоненты. Как показывает big data оператора, второй год подряд местные жители становятся лидерами по длительности телефонных бесед среди других горожан региона. Ежемесячно один человек здесь проговаривает на 40% минут больше, чем в среднем по области. Свыше половины разговоров проходит с применением технологии VoLTE. Сервис звонков через сеть LTE позволяет говорить и пользоваться интернетом одновременно. Услуга VoLTE доступна в тех местах, где есть покрытие 4G.

К октябрю топ‑5 по продолжительности мобильных бесед на жителя выглядит следующим образом: Пугачев — 11 часов 42 минуты в месяц; Калининск — 10 часов 45 минут; Хвалынск — 10 часов 33 минуты; Балаково — 10 часов; Красный Кут — 9 часов 20 минут.

Для сравнения на Саратов приходится 8 часов 27 минут, а обычно в городах Саратовской области говорят по 8 часов 34 минуты.

«Модернизация инфраструктуры связи в Пугачеве стала частью масштабного проекта, который мы реализовываем на территории региона с начала года. За 10 месяцев инженеры провели рефарминг, так называется процесс перераспределения частот, оборудования на более чем 500 базовых станций в населенных пунктах всех районов области. Это позволило ощутимо увеличить покрытие LTE и повысить среднюю скорость мобильного интернета в часы максимальной абонентской активности», — сказал руководитель технического отдела «Мегафона» в Саратовской области Илья Новичков.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.