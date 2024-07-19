«Программный Продукт» повысит уровень цифровизации АО «Системный оператор единой энергетической системы»

«Программный Продукт» разработает систему «Личный кабинет участника оптового рынка» (Единый личный кабинет) для АО «Системный оператор единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). Цель создания личного кабинета — организация информационного взаимодействия согласно регламентам оптового рынка АО «СО ЕЭС» с участниками оптового рынка электроэнергии и мощности. Также Единый личный кабинет обеспечит решение следующих задач:

допуск новых субъектов к торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке;

подтверждение фактического исполнения обязательств участников рынка по поставке электрической мощности;

выполнение расчетов, предусмотренных правилами и регламентами рынка в части определения объемов инициатив и отклонений;

подтверждение показателей готовности генерирующего и сетевого оборудования к работе;

участие в общем первичном регулировании частоты, оперативном и автоматическом вторичном регулировании частоты и мощности ГЭС, и регулировании реактивной мощности;

раскрытие информации о работе рынка.

Система Единый личный кабинет позволит АО «СО ЕЭС»:

публиковать стандартные формы уведомлений и выписок в отношении электростанций или участников оптового рынка;

рассматривать сформированные участниками оптового рынка заявления;

публиковать отчетные и аналитические формы;

доводить до участников рынка новости на сайте и публиковать нормативные и организационные документы;

обмениваться данными с АО «Центр финансовых расчетов» в рамках услуги по расчету требований и обязательств на оптовом рынке электрической энергии.

Программа будет создана с учетом современных подходов к построению информационных систем и требований к информационной безопасности. Единый личный кабинет позволит повысить уровень цифровизации АО «СО ЕЭС» и обеспечить унификацию выполняемых функций.