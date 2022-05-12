2ГИС стал легче — для московских пользователей в 3,5 раза

Теперь картой, справочником и навигатором можно пользоваться сразу после установки мобильного приложения — без скачивания баз городов на смартфон. Скачать их можно позже — если данные нужны офлайн и на устройстве есть место. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

С момента появления 2ГИС особенностью сервиса была полноценная работа без интернета — поиск организаций, работа с картой, построение маршрутов были доступны офлайн. Для этого базы данных городов хранились локально, на устройствах. Сейчас интернет есть практически везде, а информации в 2ГИС такое количество, что базы крупных городов занимают много места на смартфонах. База Москвы, например, занимала больше 500 МБ. В новой версии мобильного 2ГИС, которая уже доступна для скачивания, загружать базы городов больше не обязательно — приложение будет работать как с ними, так и без них.

Теперь пользователь может выбрать, как удобнее: скачать базу перед поездкой в другой город или освободить место на смартфоне, чтобы пользоваться 2ГИС по сети. Подключения через мобильного оператора для корректной работы сервиса будет достаточно, Wi-Fi — тем более.

Карта, выбор компаний, поиск проезда, навигатор визуально остались прежними. Существующие пользователи, скорее всего, не заметят изменений, но по приезде в другой город их ждет сюрприз — препятствий в виде «сначала скачайте базу города» больше нет: 2ГИС работает в зоне покрытия сети мобильного оператора.

Марина Коневских, продакт-менеджер мобильных приложений 2ГИС: «Необходимость скачать и приложение, и большие по объему базы данных города останавливала от знакомства с 2ГИС до 500 тыс. новых пользователей в месяц. Это заметная часть даже от общей аудитории сервиса в 55 млн пользователей в месяц. Теперь для использования 2ГИС в городе вполне достаточно только приложения и мобильного интернета. Наличие скачанной карты города на телефоне полезно, чтобы приложение не подвело в неожиданный момент — там, где вдруг не окажется сети: например, на подземной парковке или в метро. Поэтому, если вы не уверены в хорошем покрытии сотовой связью ваших маршрутов — карту города можно как и раньше заранее скачать на телефон».

Мобильное приложение 2ГИС без скачанных баз городов занимает, например, на смартфонах с iOS около 200 МБ. Значительнее всего сэкономить место на устройстве смогут жители крупнейших городов, особенно — москвичи. Если раньше нужно было обязательно скачать базу Москвы (вместе с приложением — более 710 МБ), то теперь это не обязательно — для использования 2ГИС достаточно иметь на смартфоне только приложение (200 МБ): на телефоне потребуется в 3,5 раза меньше места.

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Базы данных городов в 2ГИС: Москва — 539 МБ; Санкт-Петербург — 204 МБ; Новосибирск — 146 МБ; Екатеринбург — 84 МБ; Нижний Новгород — 79 МБ; Казань — 67 МБ; Челябинск — 66 МБ; Уфа — 70 МБ; Новосибирск — 146 МБ; Красноярск — 72 МБ; Сочи — 54 МБ; Владивосток — 42 МБ

Новая версия мобильного 2ГИС позволит пользователям не только сэкономить место на устройстве, но и быстрее получать информацию об изменении в работе организаций, открытии новых кафе и магазинов в городах. Обновленное приложение уже доступно для установки в сторах.

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2ГИС — международная технологическая компания, разработчик геосервиса, который объединяет карту, справочник организаций, навигатор для автомобилей, грузовиков и пешеходов, а также поиск товаров и услуг. Сервис доступен бесплатно в мобильных приложениях на Android и iOS и на сайте 2ГИС.