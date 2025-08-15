Разделы

«2ГИС» добавил на карты городов общедоступные Wi-Fi-точки

Геосервис «2ГИС» начал отображать на картах городов общедоступные точки Wi-Fi — к ним можно подключиться, если мобильный интернет временно не работает.

Найти Wi-Fi-споты можно в поиске 2ГИС по релевантным запросам, например, «точки вайфай» или “wifi” — как в приложениях на Android и iOS, так и на сайте 2gis.ru.

Мобильные приложения «2ГИС «поддерживают работу в офлайн-режиме — достаточно заранее скачать на телефон карту города. Поиск Wi-Fi-точек также доступен офлайн.

Сейчас в геосервисе отображаются более 12,4 тыс. общедоступных Wi-Fi-точек в 17 городах: Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Ростове-на-Дону, Волгограде, Набережных Челнах, Альметьевске, Тольятти, Тюмени, Ульяновске, Саратове, Тамбове, Туле, Чебоксарах и Магнитогорске. Количество точек и список городов дополняются, например, в ближайшее время ожидаются данные по Санкт-Петербургу, Новосибирску и другим городам.

Отмеченные точки доступа Wi-Fi располагаются в остановках общественного транспорта, в парках, библиотеках, учреждениях культуры, а также в заведениях общепита и в торговых центрах. Информацию о точках предоставляют администрации городов, интернет-провайдеры, а также собирают специалисты «2ГИС» на основе открытых данных и сообщений от организаций.

