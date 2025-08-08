Количество общедоступных электрозаправок в России за год выросло на 40%

Аналитики 2ГИС изучили развитие общедоступной инфраструктуры для зарядки электромобилей в России — где электрозаправки появляются быстрее, когда и какие виды станций чаще ищут водители. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

По данным 2ГИС, за последние 12 месяцев (с августа 2024 г.) число общедоступных электрозаправок в стране выросло на 40% и превысило шесть тыс. Больше всего станций — в Москве: в августе 2025 г. их стало более 900, что на 64% больше, чем год назад. Вместе с Московской областью их количество превысило 1,5 тыс.

На втором месте — Санкт-Петербург: более 330 станций, рост за последние 12 месяцев составил 36%. Третье место удерживает Красноярск — 169 станций, прирост — 3%. Совсем рядом Южно-Сахалинск, который по абсолютному числу станций зарядки электромобилей обогнал почти все миллионники (165 станций зарядки электромобилей, количество за год выросло на 31%).

Общедоступные заправки электромобилей появляются в курортных регионах, особенно активно — на юге России. Количество станций зарядки в Майкопе за год достигло 30 (рост в шесть раз за счет эффекта низкой базы), в Кавказских Минеральных Водах — 36 станций (в 4,5 раза). Кроме того, больше чем в два раза выросло количество электрозаправочных станций в Калининграде.

Наиболее высокие цены на зарядку авто характерны для южных курортных регионов: 1 кВт/ч энергии в Сочи или Новороссийске в среднем обойдется в 20 руб. Восточнее, ближе к Каспийскому морю, цена значительно ниже: в Астрахани, Нальчике и Махачкале стоимость 1 кВт/ч энергии варьируются от 10 до 12 руб. Самые низкие цены на электрозаправки в Сибири: в Красноярске и Новосибирске 1 кВт/ч будет стоить в среднем 10 руб., в Тобольске — 9 руб.

Когда чаще заправляют электромобили

В 2ГИС можно найти не только расположение станций зарядки электромобилей, но и дополнительную полезную информацию: тип разъема, мощность, стоимость зарядки (если она платная) и доступность коннекторов в режиме реального времени — это помогает сориентироваться и выбрать подходящие места, где есть свободные слоты. Анализ поиска зарядок на картах 2ГИС показывает, что пик спроса на общедоступные станции приходится на понедельник и вторник, а меньше всего электрозаправки ищут в выходные дни — найти свободные слоты проще в субботу и воскресенье.

По данным 2ГИС, чаще всего пользователи ищут быстрые зарядки (от 25 до 100 кВт) — ее выбирают 42% владельцев электромобилей. Самые популярные коннекторы: GB/T DC (42%), GB/T AC (18%) и Type 2 (12%). Это может быть связано с ростом числа китайских электромобилей.