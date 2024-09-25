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В «2ГИС» теперь можно на время поделиться геопозицей

Геосервис «2ГИС» запустил новую функцию, с помощью которой теперь можно делиться своим местоположением на время с тем, кто важен прямо сейчас, даже с тем, кто не пользуется приложением «2ГИС» — просмотр будет доступен с любого устройства (в телефоне откроется окно браузера). С помощью приложения можно легко показать друзьям или знакомым, где вас найти, а детальная карта «2ГИС» поможет легче сориентироваться в городе и быстрее понять, в каком месте нужный человек. Функция будет полезна автомобилистам, пешеходам и в тех случаях, когда нужно поделиться геолокацией не с близким человеком, сохраняя приватность, например, с курьером или с гидом для проведения экскурсии.

Включить трансляцию геопозиции можно несколькими способами: с помощью кнопки «Делиться геопозицией» на вкладке «Профиль»; через пункт «Делиться геопозицией» в боковом меню; на вкладке «Друзья на карте».

Показывать своё местоположение можно 15 минут, 1 час, 8 часов или 24 часа. При этом ссылкой можно поделиться одновременно для нескольких человек, например, отправить в чат с друзьями — все в чате смогут видеть местоположение. Отключить трансляцию геопозиции можно в любой момент самостоятельно — или дождавшись, когда истечет установленное время и она отключится автоматически.

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Возможность поделиться геопозицией бесплатна и доступна только в мобильном приложении «2ГИС». Для того, чтобы начать делиться своей геолокацией нужно обновить приложение до последней версии.

Еще в «2ГИС» можно пользоваться «Друзьями на карте» — функция позволяет не только видеть близких на карте, но и обмениваться с ними смайликами, смотреть, с какой скоростью движется человек (гуляет или едет на авто), и даже узнавать заряд батареи, что особенно актуально для родителей. Чтобы начать пользоваться функцией достаточно активировать её в «2ГИС» в разделе «Друзья» и пригласить близких — после одобрения заявки другом вы увидите его на карте, а он — вас. При желании своё местоположение всегда можно скрыть от одного друга или от всех, на время или навсегда.

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