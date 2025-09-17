2ГИС запустил реалистичную 3D-модель аэропорта Краснодара и обновил поэтажные карты терминалов

2ГИС представил на карте реалистичную 3D-модель Международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II и обновил поэтажные планы аэровокзала. Теперь в геосервисе можно в деталях рассмотреть архитектуру здания и прилегающей территории — вплоть до дорожной разметки и растущих рядом деревьев. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Обновленные карты этажей воздушной гавани помогут пассажирам ориентироваться внутри терминалов и находить полезные места — например, 3D-стойки регистрации, пункты упаковки багажа, залы ожидания.

В реалистичном 3D-формате в 2ГИС представлено не только здание аэровокзала, привокзальная территория и Сквер Авиаторов, но и объекты внутри терминалов — например, скамейки в залах ожидания, пункты досмотра, стойки регистрации. Зоны упаковки багажа и его самостоятельного оформления (drop-off), пеленальные комнаты, медпункты, туалеты и другие объекты отмечены знаками. Пользователи смогут сориентироваться и при необходимости построить в 2ГИС маршрут к нужному объекту внутри аэропорта — построение маршрутов внутри зданий геосервис запустил осенью 2023 г.

Сейчас на картах 2ГИС в России более 900 детальных 3D-моделей зданий, из них несколько десятков аэропортов и вокзалов. Реалистичные 3D-модели и поэтажные карты в 2ГИС имеют все работающие крупные аэропорты гражданской авиации Краснодарского края — в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

Реалистичная 3D-модель аэропорта Краснодара уже доступна на сайте 2gis.ru, а также в мобильном приложении для iOS и Android. Размер скачиваемой карты города в приложении не увеличится — реалистичные 3D-модели подгружаются онлайн при наличии интернета.