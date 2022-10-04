«билайн» увеличил пропускную способность соединения с сервисами VK более чем до 2 тб/с

Специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из техблока «билайна» расширили пропускную способность стыков с сервисами VK (прямое соединение между сетью оператора и оборудованием компании) более чем до 2 Тбит/с.

В марте 2022 гю произошел существенный переток пользователей из ряда западных социальных сетей во «ВКонтакте» и «Одноклассники». Такие изменения повлияли на скачок трафика VK (куда входят эти соцсети) в сети «билайн» на 40-50%, в связи с чем пропускная способность имеющихся стыков с серверами VK была увеличена на 20% — более чем до 2 Тбит/с. При этом, прямые стыки организованы в 11 городах России. Через них клиентам «билайн» поступает трафик социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисов mail (включая игры) и других продуктов компании VK. Лидерами по росту потребления трафика за 8 месяцев 2022 г. стали Дальний Восток, Юг России и Центральный регион.

Учитывая возросшую популярность сервисов VK и постоянную модернизацию сети «билайн», в течение 2022 г. было проведено не только расширение пропускной способности между сетями, но и их детальная настройка — в частности, были установлены кеширующие сервера VK в ЦОД (центр обработки данных) билайн в г. Ярославль, из которого происходит дистрибуция трафика мобильным абонентам во многих городах России. Эти улучшения позволяют обеспечить доставку трафика до клиентов с минимальными задержками — для пользователя это означает моментальную загрузку страниц, видео в высоком разрешении и отсутствие буферизации.

Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу билайн: «VK располагает самой разветвленной сетью доставки контента среди российских компаний в этой сфере и строит сеть по таким же принципам, что и операторы связи, поэтому наше взаимодействие очень понятное. По количеству трафика, потребляемого пользователями сети «билайн», сервисы VK являются самыми популярными. Что касается цифр, то мы увеличили стыки только на 20%, потому что имелся достаточный запас, сделанный заблаговременно под ежегодный рост трафика и резервирование».

Владимир Треухов, директор по взаимодействию с операторами связи VK: «билайн — наш давний и надежный партнер. Мы очень рады, что компания всегда оперативно расширяет стыки с VK как в центральных узлах, так и в регионах. Кроме того, у нас с билайном полностью совпадают взгляды на необходимость резервирования, и все наши подключения обладают хорошим запасом прочности. Это делается, в первую очередь, для того, чтобы пользователи VK и билайна никогда не испытывали проблем с доступом к нашим сервисам».