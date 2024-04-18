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Компания CDNvideo стала официальным партнером конференции CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024»

Компания CDNvideo стала официальным партнером конференции «Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024» (CNews), которая пройдет 25 апреля в Москве.

В рамках деловой программы генеральный директор Ярослав Городецкий расскажет, как CDN может повлиять на конверсию продаж интернет-магазина или маркетплейса. У CDNvideo обширный опыт и экспертиза в области ускорения загрузки контента, улучшения производительности сайтов и обеспечения надежной доставки видео, что может значительно повысить эффективность онлайн-торговли. Уверены, что презентация будет очень познавательной и полезной для всех участников конференции.

CDNvideo – ведущий оператор сети доставки контента в России и странах СНГ. Узлы сети CDNvideo установлены в 22 городах России, а также в Беларуси, Казахстане, Молдавии, Германии, Нидерландах, США, Азербайджане, Армении, Израиле, Узбекистане, Киргизии, Сингапуре. CDNvideo входит в тройку лидеров рынка CDN в РФ, по данным исследования международного консалтингового агентства iKS-Consulting (ИКС-Консалтинг) от 2021 года. cdnvideo.ru.

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