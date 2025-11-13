В России появится ПАК на новом отечественном процессоре

Совместная разработка принадлежит «Трамплин Электроникс» и «Аскон». Компании подписали меморандум о сотрудничестве и заявили, что будут работать над созданием инженерного программно-аппаратного комплекса (ПАК) на новом отечественном процессоре «Иртыш». Об этом CNews сообщили представители «Трамплин Электроникс».

Этот ПАК будет построен на новом российском процессоре «Иртыш», который не зависит от санкций и готов стать доверенным решением на объектах критических информационных структур. Благодаря совместной работе компаний российская промышленность получит импортонезависимый и высокопроизводительный доверенный технологический стек: от процессора до систем проектирования.

Процессор «Иртыш» – разработка холдинга «Трамплин Электроникс». Он построен на новейших ядрах LoongArch 664, независимых от западных технологий. «Аскон» ранее портировал свою систему проектирования КОМПАС-3D на процессоры Loongson, которые базируются на архитектуре LoongArch. В ближайшее время этот процесс завершится уже на отечественных процессорах.

В кооперации по созданию инженерного ПАКа также участвует компания «Норси-Транс», которая планирует использовать процессоры «Иртыш» в производстве серверного оборудования и рабочих станций.

Анатолий Корсаков, генеральный директор «Трамплин Электроникс»: «Проведенные тесты демонстрируют первоклассную производительность процессоров «Иртыш», которая не уступает показателям решений на процессорах Intel. Это подтверждают и заказчики, которые уже развернули пилотные системы. Архитектура LoongArch 664, которая лежит в основе, гарантирует не только высокую скорость, но и технологическую независимость».

Максим Богданов, генеральный директор «Аскон»: «Совместно с партнерами мы создаем целостную ИТ-платформу, ключевые компоненты которой произведены в России. Впервые промышленность получит цифровые инструменты для проектирования и управления жизненным циклом изделия, которые работают на отечественных операционных системах и аппаратном обеспечении, включая процессоры. Это принципиально важно для обеспечения независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры».