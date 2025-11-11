Разделы

«Аскон» и «Трамплин Электроникс» выпустят инженерный ПАК на отечественном процессоре

«Аскон» и «Трамплин Электроникс» договорились о партнерстве с целью создания инженерного программно-аппаратного комплекса (ПАКа) на новом отечественном процессоре «Иртыш». Компании намерены предложить российской промышленности не просто импортонезависимый, а высокопроизводительный и доверенный технологический стек: от процессора до систем проектирования.

Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор «Аскон» Максим Богданов и генеральный директор «Трамплин Электроникс» Анатолий Корсаков.

Процессор «Иртыш» – разработка «Трамплин Электроникс». Он построен на новейших ядрах LoongArch 664, независимых от западных технологий. «Аскон» ранее портировала свою систему проектирования «Компас-3D» на процессоры Loongson, которые базируются на архитектуре LoongArch. В ближайшее время этот процесс завершится уже на отечественных процессорах.

В кооперации по созданию инженерного ПАКа также участвует компания «Норси-Транс», которая планирует использовать процессоры «Иртыш» в производстве серверного оборудования и рабочих станций.

Анатолий Корсаков, генеральный директор «Трамплин Электроникс», сказал: «Проведенные тесты демонстрируют первоклассную производительность процессоров «Иртыш», не уступающую показателям решений на процессорах Intel. Это подтверждают и заказчики, уже развернувшие пилотные системы. Кроме того, архитектура LoongArch 664 гарантирует не только высокую скорость, но и полную технологическую независимость».

Максим Богданов, генеральный директор «Аскон», отметил: «Совместно с партнерами мы создаем целостную ИТ-платформу, все ключевые компоненты которой произведены в России. Впервые промышленность получит цифровые инструменты для проектирования и управления жизненным циклом изделия, работающие на отечественных операционных системах и аппаратном обеспечении, включая процессоры. Это принципиально важно для обеспечения независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры».

