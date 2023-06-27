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МТС обеспечила связью торговый центр «Атмосфера»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила строительство сети в торговом центре «Атмосфера» на улице Дуки, 42а в Брянске. МТС обеспечила внутреннее покрытие в ТЦ голосовой связью и мобильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС полностью покрывает супермаркет «Атлас», площадь которого составляет почти 2000 кв. метров, включая торговые залы, служебные и производственные помещения, а также магазины косметики, цветов, канцелярии и др. Даже в самых дальних отделах теперь есть скоростной мобильный интернет.

Посетители смогут совершать звонки, а также использовать мессенджеры, приложения такси и онлайн-банков, смотреть видеообзоры новых предложений товаров и активизировать коды для участия в акциях. Бизнес сможет внедрять цифровые решения — обеспечивать бесперебойную работу онлайн-касс, видеонаблюдения, облачные и другие платформы.

«Торговые центры остаются одной из точек притяжения брянцев и гостей города, особенно в летний период. Мы стараемся обеспечивать комфортные условия пользования цифровыми сервисами, в том числе экосистемы МТС, вне зависимости от того, где находятся наши абоненты. Привычные для всех скорости мобильного интернета, стабильная голосовая связь теперь доступны на всей территории ТЦ «Атмосфера», даже в часы пик, периоды акций и распродаж», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

«Наличие устойчивой связи и возможности доступа к мобильному интернету сегодня очень важно в сфере обслуживания, особенно в торговле, где высокие обороты. Ежедневно через наши залы проходит свыше двух тысяч человек, учитывая расположение супермаркета в центральной части Брянска и на транспортной развязке вблизи большого строящегося жилого района. Мы стремимся к максимально комфортному обслуживанию наших покупателей. С развитием цифровых приложений это возможно только при наличии хорошей связи», – отметила генеральный директор АО СЗ «Фабрика атмосферы» Светлана Калошина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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