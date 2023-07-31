Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС оцифровала в Брянске комплекс областной больницы и флебологический центр

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке современного телеком-оборудования в районе комплекса Брянской областной больницы, детской больницы, перинатального центра и городского флебологического центра. Скорость мобильного интернета на территории больничного городка и в жилых кварталах поблизости выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в районе улицы Попова и проспекта Станке Димитрова. Компания развернула антенную сеть, чтобы обеспечить территорию всего больничного городка, где расположены пять корпусов с клиническими отделениями, два семиэтажных здания хирургического корпуса и перинатального центра, отделение клинической лабораторной диагностики и здание консультативной поликлиники.

В зону покрытия также попадает комплекс Брянской детской областной больницы и областной поликлиники, Брянский городской флебологический центр и Главное бюро медико-социальной экспертизы.

Установленное оборудование обеспечивает равномерное покрытие 2G и 4G на всех этажах зданий больничного городка и рассчитано на обеспечение связью двух тысяч пользователей. Благодаря использованию дополнительных диапазонов скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Это позволяет сотрудникам оперативно решать многие рабочие задачи через интернет, родителям общаться с детьми, а пациентам пользоваться подходящими по возрасту интернет-сервисами, оставаясь включенными в социальную жизнь.

«Высокоскоростной интернет помогает врачам обмениваться профессиональной информацией, родителям быть на видеосвязи с детьми, пациентам – учиться, смотреть любимые фильмы, играть, общаться в соцсетях. Это создает положительный настрой и помогает выздоровлению. Для пациентов областных стационаров, которые приезжают из разных уголков региона, интернет становится основным, а иногда и единственным способом общения с близкими и друзьями. Поэтому мы постоянно работаем над улучшением качества связи в брянских медицинских учреждениях», - сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: Чтобы стать участником налогового мониторинга, не нужны крупные инвестиции в ИТ-решения
Импортонезависимость

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ChatGPT заработал на Android

Грядет масштабное тестирование российских базовых станций. Их испытает «Билайн» на своих абонентах

Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

Сотовые операторы переходят в режим жесткой экономии. Новое оборудование не закупается, цены на услуги растут

Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще