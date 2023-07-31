МТС оцифровала в Брянске комплекс областной больницы и флебологический центр

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке современного телеком-оборудования в районе комплекса Брянской областной больницы, детской больницы, перинатального центра и городского флебологического центра. Скорость мобильного интернета на территории больничного городка и в жилых кварталах поблизости выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в районе улицы Попова и проспекта Станке Димитрова. Компания развернула антенную сеть, чтобы обеспечить территорию всего больничного городка, где расположены пять корпусов с клиническими отделениями, два семиэтажных здания хирургического корпуса и перинатального центра, отделение клинической лабораторной диагностики и здание консультативной поликлиники.

В зону покрытия также попадает комплекс Брянской детской областной больницы и областной поликлиники, Брянский городской флебологический центр и Главное бюро медико-социальной экспертизы.

Установленное оборудование обеспечивает равномерное покрытие 2G и 4G на всех этажах зданий больничного городка и рассчитано на обеспечение связью двух тысяч пользователей. Благодаря использованию дополнительных диапазонов скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Это позволяет сотрудникам оперативно решать многие рабочие задачи через интернет, родителям общаться с детьми, а пациентам пользоваться подходящими по возрасту интернет-сервисами, оставаясь включенными в социальную жизнь.

«Высокоскоростной интернет помогает врачам обмениваться профессиональной информацией, родителям быть на видеосвязи с детьми, пациентам – учиться, смотреть любимые фильмы, играть, общаться в соцсетях. Это создает положительный настрой и помогает выздоровлению. Для пациентов областных стационаров, которые приезжают из разных уголков региона, интернет становится основным, а иногда и единственным способом общения с близкими и друзьями. Поэтому мы постоянно работаем над улучшением качества связи в брянских медицинских учреждениях», - сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.