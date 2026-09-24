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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201776
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Беспалов Дмитрий

СОБЫТИЯ


24.09.2026 Axenix разработал образовательную платформу для проекта «Свет науки в детский дом» 1
09.09.2019 Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Беспалов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 297 1
Технозрение 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8999 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 706 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13547 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4712 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33860 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1172 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2913 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13272 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4077 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 116 1
Ханин Александр 51 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3234 1
Россия - РФ - Российская федерация 167988 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34192 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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