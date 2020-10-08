Visionlabs получила сертификат МВД на свою биометрическую платформу

Visionlabs, резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», получила сертификат МВД на биометрическую платформу Luna. Теперь технология может использоваться в проектах в системах транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах, в морских и речных портах, автовокзалах и аэропортах.

Тесты для сертификации продукта проводили специалисты ведомства. Полученный документ подтверждает соответствие Luna Platform постановлению Правительства России №969 в части требований к функциональным свойствам технических средств видеонаблюдения на транспорте. Они касаются обеспечения видеоверификации, визуального контроля, программирования режимов работы, определения значимых параметров детектируемых ситуаций (характер, место, направление движения объектов) и др.

Дмитрий Марков, генеральный директор компании Visionlabs, сказал: «Для современного города транспортная инфраструктура – важный аспект развития. Увеличение нагрузки на пересадочные узлы, несомненно, требует и соответствующего повышения уровня безопасности. Продукты на основе компьютерного зрения позволяют обеспечить мониторинг ситуации и использовать превентивные меры защиты, что особенно важно для многолюдных мест. В рамках “Безопасного города” Luna Platform уже является частью мультивендорного решения городского видеонаблюдения в Москве. Система используется для повышения безопасности жителей, контроля за содержанием городских территорий и показала свою эффективность».

Платформа компьютерного зрения и видеоаналитики Luna компании Visionlabs может верифицировать и идентифицировать личность человека, а также определять его эмоции, пол, возраст, элементы поведения и атрибуты одежды. Применение Luna Platform возможно во всех сферах умного города, она используется в проектах на общественном транспорте, социально значимых и промышленных объектах, в банковских и государственных учреждениях, ритейле.

Ходаков Сергей, директор по операционной работе кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Компания Visionlabs является резидентом “Сколково” с мая 2012 г. и зарекомендовала себя как команда высококвалифицированных специалистов, которые успешно ведут научно-исследовательскую деятельность в области компьютерного зрения, анализа данных и робототехники. Благодаря сертификату МВД продукты Visionlabs теперь могут использоваться для решения задач безопасности на транспорте и это важный шаг в развитии продукта компании».

Все продукты и решения Visionlabs построены на собственных алгоритмах. Они признаны одними из самых точных и быстрых в мире – в этом году компания стала первой в четырех категориях тестирования Национального института стандартов и технологий США (NIST). Кроме того, алгоритмы Visionlabs устойчивы к добавлению дополнительных атрибутов на лице человека, в том числе медицинской маски. При ее наличии точность распознавания составляет 96,5 % при доле ложных срабатываний 1 на 100000. Это, по оценке NIST, также является одним из лучших результатов в мире.