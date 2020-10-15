Visionlabs научила систему компьютерного зрения распознавать цвет, марку и модель автомобиля

Visionlabs, резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», выпустила новый продукт для распознавания транспорта. Luna Cars определяет не только государственный номер, но и марку, модель, цвет, тип и категорию автомобиля.

На данный момент система распознает более 140 марок, 800 моделей и пять категорий транспортных средств (A, B, C, D, E). Точность распознавания – 95% и выше. Также Luna Cars определяет все символы на номерных знаках: от серии до кода региона регистрации с точностью более 99%. Кроме того, технология позволяет классифицировать автомобили по нескольким типам: такси, общественный и специальный транспорт.

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», сказал: «Резидент фонда “Сколково” компания Visionlabs является одним из мировых лидеров в области создания систем на базе компьютерного зрения. Продукты на основе данной технологии востребованы во многих секторах экономики и, в частности, в сфере транспорта позволяют решать широкий спектр задач. Новое решение компании Visionlabs – инновационная разработка Luna Cars – имеет все шансы занять ведущие позиции на рынке благодаря высокой точности распознавания, универсальности, высокой скорости работы алгоритма».

Дмитрий Марков, генеральный директор Visionlabs, сказал: «Сейчас запрос рынка сместился от узкоспециализированных систем к универсальным и гибким решениям. Поэтому при создании Luna Cars нашей главной задачей было представить уникальный и комплексный продукт. Широкий спектр потенциального применения позволяет легко масштабировать его под конкретные бизнес-кейсы: мониторинг дорожно-транспортной ситуации, управление трафиком, автоматизированная пропускная система для платных парковок или охраняемых территорий, маркетинговая аналитика на АЗС».

Luna Cars разбивает видеопоток на отдельные кадры. Затем нейронная сеть обнаруживает на них транспортное средство и его регистрационный знак. Однако она смотрит не каждый кадр – часть пути достраивается с помощью алгоритма трекинга, который предсказывает положение выбранных объектов в следующих кадрах. Это позволяет экономить вычислительные ресурсы и обеспечивает высокую скорость работы алгоритма. Из всего набора кадров выбираются два лучших – отдельно по транспортному средству и отдельно по номеру, чтобы они были хорошо видны.

За счет высокой оптимизации и гибких настроек алгоритма система не требует больших мощностей и может быть запущена даже на мобильных устройствах. Дополнительная функция Luna Cars – определение качества снимков, переданных с камеры. Это позволяет не запускать механизм распознавания для изображений с пересветом, затемнением или отсутствием резкости, тем самым снижая нагрузку на процессор.