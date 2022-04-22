В новом кадровом сезоне робот «Вера» поможет с подбором персонала для ЦППК

Более 20 тыс. кандидатов на должности кассиров-контролеров и работников локомотивных бригад ЦППК испытали виртуального рекрутера в действии.

За месяц «Вера» обрабатывает до 3000 звонков от кандидатов на вакансии ЦППК — на данный момент в компании трудится более 9000 человек, поэтому потребность в кадрах высокая. Оператору отдела управления персоналом потребуется более двух месяцев для ответа на такой же объем обращений. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Робот «Вера» принимает звонки круглосуточно, семь дней в неделю, и способен обработать в разы больше звонков, чем оператор-человек. Она может отвечать на несколько вызовов одновременно, и соискателям не придется долго ждать ответа.

«Специалисты по подбору персонала постоянно анализируют эффективность диалогов и обновляют скрипты, чтобы его общение с кандидатами было максимально информативным», — отметил начальник отдела управления персоналом ЦППК Евгений Шестухин.

Виртуальный рекрутер сразу вступает в диалог с соискателем, который звонит по указанному в вакансии номеру. «Вера» проводит интервью, уточняя образование, опыт работы, желаемую позицию кандидата. После этого специалист отдела управления персоналом связывается с наиболее успешными кандидатами для дальнейших действий по трудоустройству или ответа на интересующие вопросы.

Впервые робот «Вера» подключился к подбору персонала в ЦППК в 2018 г., на этапе подготовки к запуску первых двух Московских центральных диаметров.

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АО «Центральная ППК» — пригородная пассажирская компания России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2020 г. электропоезда компании перевезли почти 448 млн человек. Точность исполнения графика движения – 98%. На данный момент в компании работают более 9000 сотрудников.

ЦППК — перевозчик первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский».