Разделы

Кадры Цифровизация
|

ЦППК нанимает на работу машинистов с помощью робота «Веры»

За два месяца работы в новом кадровом сезоне виртуальный рекрутер «Вера» обработала 469 звонков от желающих трудоустроиться на работу в АО «Центральная ППК», сообщили CNews представители пригородного железнодорожного перевозчика России.

Больше всего обращений поступило от соискателей на должность билетных кассиров — 165. На втором месте — помощники машинистов электропоездов, 90. На третьем — кассиры-контролеры, 67. По итогам собеседования с виртуальным рекрутером 288 человек было принято на работу — более 70% от общего числа кандидатов. Среди помощников машинистов показатель превысил 87%.

Робот «Вера» — доступный канал получения информации о вакансиях ЦППК. Виртуальный рекрутер трудится круглосуточно и без выходных, на нескольких параллельных линиях, обрабатывая до 3 тысяч звонков в месяц. Его скрипты постоянно совершенствуются, чтобы общение с кандидатами было максимально информативным.

«Вера» вступает в диалог и проводит интервью, уточняя образование, опыт работы, желаемую позицию кандидата. После этого данные передаются специалисту отдела управления персоналом, который связывается с наиболее успешными соискателями для дальнейших действий по трудоустройству или ответов на интересующие вопросы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У скандально известного российского офисного ПО появилось четыре новых совладельца

Три российские ОС Linux перешли на отечественную версию ядра

«Ростелеком» остановил строительство дата-центров в регионах

Внедрение цифровых технологий в российском госуправлении обойдется в 4,8 миллиарда

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров методологии ЭДО 2022

Дочь основателя НПЦ «Элвис» взяла под контроль загадочную компанию, помогающую с растаможкой и включением в реестр российского «железа»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Погружные скважинные насосы до 25 000 рублей: хиты продаж

Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки

Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути

Засуха обнажила 3400-летний затопленный древний мегаполис

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта
Показать еще