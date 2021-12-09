«ИнфоТеКС» выпустила новую сертифицированную версию шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске и завершении контроля изменений в рамках действующих сертификатов ФСБ России новой версии шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4.3.0.

Ключевой особенностью ViPNet Coordinator KB 4.3.0 стала поддержка новой аппаратной платформы KB1000 Q8. Платформа создана на базе российского сервера Аквариус T41 S102DF-V R56, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с Постановлением Правительства России от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

Аппаратная платформа KB1000 Q8 имеет следующие характеристики:

•Пропускная способность L3 VPN – до 910 Мбит/с

•Пропускная способность L2 VPN – до 890 Мбит/с

•Пропускная способность МЭ –до 930 Мбит/с

•Сетевые интерфейсы:4x RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 2x SFP 1 Гбит/с

•Система защиты от несанкционированного доступа с датчиками вскрытия и функцией уничтожения ключевой информации

•Кнопка экстренного удаления ключевой информации с защитой от случайного нажатия

•Два встроенных блока питания с возможностью горячей замены

ViPNet Coordinator KB 4

Ключевые возможности ViPNet Coordinator KB версии 4.3.0:

Автоматическая смена серии ДСДР позволит назначить два ключевых блокнота ДСДР и настроить автоматическую смену текущей серии ДСДР при истечении ее срока действия. Второй комплект ДСДР может быть назначен во время действия первого, что позволит избежать простоя во время смены ключей.

Улучшены возможности удаленного управления и мониторинга устройством, реализована возможность удаленного подключения по WebUI и протокола SSH.

Реализован набор функций (MultiWAN), позволяющий обеспечить резервирование и распределение нагрузки между каналами связи (провайдерами) за счет использования пользовательских таблиц маршрутизации, политик маршрутизации (policy based routing) и технологии проверки состояния шлюзов (Dead Gateway Detection).

Появилась возможность создания агрегированных интерфейсов (bonding, EtherChannel, LACP). Эта функция позволяет объединять несколько физических сетевых интерфейсов в один агрегированный (логический) и может понадобиться как для повышения пропускной способности, так и для резервирования каналов связи.

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Добавлена возможность изменения MTU и поддержка Ethernet-кадров большого размера (Jumbo frame) до 9000 байт. В ряде сценариев использование Ethernet-кадров большого размера позволит увеличить производительность устройства и более эффективно использовать канал связи.

Упрощена настройка кластера горячего резервирования, сетевым интерфейсам пассивного узла больше не назначаются IP-адреса, кроме того, реализована автоматическая синхронизация времени на пассивном узле кластера при расхождении с активным узлом кластера более чем на одну секунду.

Добавлена поддержка кластера для исполнения KB100, теперь с помощью дополнительной лицензии эти устройства можно объединять в кластер горячего резервирования.

Модернизированы DHCP-сервер и служба DHCP-relay, расширена функциональность и сняты многие ограничения.

Для аутентификации на ViPNet Coordinator KB можно использовать новый тип токена – Rutoken Lite производства компании «Актив».

Благодаря оптимизации программного обеспечения повышена производительность шифрования и межсетевого экранирования.

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О компании

Компания «ИнфоТеКС» (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.

В настоящее время портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации.

Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в девяти городах.

Входит в Топ-5 крупнейших вендоров в сфере защиты информации.