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Подтверждена совместимость СКДПУ НТ «Шлюз доступа» и СУБД Jatoba

«Газинформсервис» и «Айти бастион» успешно завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов собственной разработки.

Успешно завершена серия испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba – разработка компании «Газинформсервис», и СКДПУ НТ «Шлюз доступа», производства компании «Айти бастион», при условии выполнения требований эксплуатационной документации.

«СУБД Jatoba позволяет таким программным комплексам, как СДКПУ НТ «Шлюз доступа», обеспечивать превосходный уровень информационной безопасности, даже если они сами становятся целью атаки», — сказал тестирования менеджер по продукту СУБД Jatoba Константин Семенчук.

«Интеграция СКДПУ НТ «Шлюз доступа» с таким зрелым продуктом как СУБД Jatoba – качественный шаг в развитии экосистемы отечественных решений в интересах заказчиков. Обе системы сертифицированы ФСТЭК России, и мы рассчитываем, что комплексное решение будет востребовано в первую очередь в объектах КИИ», – сказал технический директор «Айти бастион» Дмитрий Михеев.

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