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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar NGFW

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW

Продукт Solar NGFW обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур от Solar JSOC, контроль приложений, настройки, управления и обновления межсетевого экрана.


27.09.2024 Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России

Сертифицированная версия Solar NGFW ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) — программно-аппаратный комплекс «Межсетевой экран «Solar» — прошла испытания и подтверди
19.09.2024 Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России

Сертифицированная версия Solar NGFW — программно-аппаратный комплекс «Межсетевой экран «Solar» — прошла испытания и подтвердила соответствие требованиям, предъявляемым к межсетевым экранам и системам обнаружения вторже
19.08.2024 ГК «Солар» внедрила в Solar NGFW 1.3 новые функции для управления высокопроизводительными платформами и расширила SLA по клиентской поддержке

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, внесла функциональные улучшения в следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.3 и повысила SLA техподдержки по реагированию на обращение заказчиков до 30 минут. В ходе доработки решения компания ориентируется на ключевые метрики и потребности заказчиков, кот
15.05.2024 Solar NGFW теперь в «железе»

ГК «Солар» презентовала программно-аппаратный комплекс Solar NGFW, виртуальное исполнение которого было представлено рынку в 2023 г. За это время пр
26.04.2024 Solar NGFW 1.2: расширение возможностей веб-интерфейса и внутренние изменения в архитектуре

ГК «Солар» выпустила новую версию Solar NGFW 1.2, в которой были добавлены возможности детальной настройки сетевых интерфейсов через графический интерфейс, импорта наборов сигнатур IPS и данных об их категориях, а также настрой
08.12.2023 Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»

«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также заявленная в релизе производительность и функциональность продукта с большим количеством правил и политик полностью подтвержден
28.11.2023 Минцифры включило Solar NGFW в единый реестр российского ПО

Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Solar NGFW — программный межсетевой экран

21.11.2023 Solar NGFW 1.1: аналитика в реальном времени для защиты от актуальных киберугроз

ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar NGFW 1.1, которая поможет бизнесу защитить высоконагруженные сети. Надежность продукта стала выше благодаря реализации отказоустойчивой пары Active/Passive, а защита от вторжений с исполь
17.04.2023 «РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых уг
13.04.2023 «РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур Solar

Публикаций - 78, упоминаний - 84

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

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ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 1
Почта России ПАО 2112 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
ВымпелКом - Хайв 8 1
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
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