Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW

Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России Сертифицированная версия Solar NGFW ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) — программно-аппаратный комплекс «Межсетевой экран «Solar» — прошла испытания и подтверди

Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России Сертифицированная версия Solar NGFW — программно-аппаратный комплекс «Межсетевой экран «Solar» — прошла испытания и подтвердила соответствие требованиям, предъявляемым к межсетевым экранам и системам обнаружения вторже

ГК «Солар» внедрила в Solar NGFW 1.3 новые функции для управления высокопроизводительными платформами и расширила SLA по клиентской поддержке ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, внесла функциональные улучшения в следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.3 и повысила SLA техподдержки по реагированию на обращение заказчиков до 30 минут. В ходе доработки решения компания ориентируется на ключевые метрики и потребности заказчиков, кот

Solar NGFW теперь в «железе» ГК «Солар» презентовала программно-аппаратный комплекс Solar NGFW, виртуальное исполнение которого было представлено рынку в 2023 г. За это время пр

Solar NGFW 1.2: расширение возможностей веб-интерфейса и внутренние изменения в архитектуре ГК «Солар» выпустила новую версию Solar NGFW 1.2, в которой были добавлены возможности детальной настройки сетевых интерфейсов через графический интерфейс, импорта наборов сигнатур IPS и данных об их категориях, а также настрой

Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома» «Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также заявленная в релизе производительность и функциональность продукта с большим количеством правил и политик полностью подтвержден

Минцифры включило Solar NGFW в единый реестр российского ПО Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Solar NGFW — программный межсетевой экран

Solar NGFW 1.1: аналитика в реальном времени для защиты от актуальных киберугроз ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar NGFW 1.1, которая поможет бизнесу защитить высоконагруженные сети. Надежность продукта стала выше благодаря реализации отказоустойчивой пары Active/Passive, а защита от вторжений с исполь

«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW «РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых уг