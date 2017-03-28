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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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AT&T
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CNNfn



28.03.2017 Amazon скупает крупнейшие местные интернет-магазины 1
01.02.2016 Россия вошла в топ-5 стран с самыми дешевыми iPhone 1
03.10.2014 Новая «Tesla D» сможет преодолевать 90% пути на автопилоте. ФОТО 1
05.12.2011 Facebook купила геолокационный стартап Gowalla 1
14.08.2003 Полупроводниковые компании не смогли спасти рынок 1
08.08.2003 Рынок ждет громких новостей 1
07.08.2003 NASDAQ упал вслед за акциями Cisco 1
31.07.2003 Отчет ФРС не впечатлил рынок 1
30.07.2003 Снижение уверенности потребителей ударило по рынку 1
28.07.2003 Акции высокотехнологичных компаний дорожают 1
15.07.2003 Дот-комы снова на подъеме 1
07.07.2003 Рынок встречает вторую половину года 1
30.06.2003 Второй квартал стал лучшим для рынка за 4 года 1
26.06.2003 ФРС разочаровала инвесторов 1
24.06.2003 Рынок ждет решения ФРС 1
18.06.2003 Бумаги интернет-компаний обогнали всех 1
16.06.2003 Техсектор несет потери 1
11.06.2003 Рынок "переварил" невзгоды Nokia 1
06.06.2003 Стив Баллмер спровоцировал рост акций разработчиков Linux 1
05.06.2003 Акции техсектора уверенно растут 1
04.06.2003 Проблемы с отчетностью IBM не встревожили инвесторов 1
30.05.2003 NASDAQ достиг годового максимума 1
29.05.2003 NASDAQ: акции Microsoft продолжили падение 1
28.05.2003 Фондовый рынок: новые рекорды 1
13.05.2003 NASDAQ достиг 11-месячного максимума 1
28.04.2003 Данные по ВВП США разочаровали рынок 1
24.04.2003 NASDAQ достиг годового максимума 1
21.04.2003 NASDAQ встретил Пасху с миром 1
14.04.2003 Инвесторы настроены скептически 1
08.04.2003 Успехи американцев в Ираке радуют рынок 1
07.04.2003 Итоги квартала подвели техсектор 1
03.04.2003 NASDAQ растет по мере приближения союзников к Багдаду 1
01.04.2003 Падение продаж микросхем ударило по рынку 1
28.03.2003 NASDAQ: скромное падение котировок 1
27.03.2003 Министр обороны США разочаровал инвесторов 1
25.03.2003 NASDAQ: опасения затяжной войны ударили по котировкам 1
24.03.2003 NASDAQ: лучший недельный рост за 20 лет 1
14.03.2003 Отсрочка войны оживила NASDAQ 1
05.03.2003 Новости политики и компаний обвалили NASDAQ 1
26.02.2003 NASDAQ пережил падение уверенности американских потребителей 1

Публикаций - 870, упоминаний - 871

AT&T упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 3896 436
Intel Corporation 9068 397
Microsoft Corporation 18724 321
Oracle Sun Microsystems 1666 305
Oracle Corporation 5235 232
IBM 7231 195
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 827 189
Verizon - WorldCom 356 179
Applied Materials 221 175
Yahoo! 2966 164
Dell Technologies - Dell Computer 544 162
Amazon Inc - Amazon.com 2133 156
Nortel Networks 927 153
JDSU - JDS Uniphase 174 141
Dell EMC 4069 120
AMD - Advanced Micro Devices 3070 116
HP - Hewlett-Packard 2752 115
Lenovo Motorola 2809 105
TI - Texas Instruments Incorporated 647 103
Ciena 172 103
HP Compaq 1174 95
Juniper Networks 340 94
Nokia Corporation 4687 80
General Electric - Дженерал электрик 311 77
AT&T Inc 1188 77
Broadcom Inc 378 75
Apple Inc - Эппл Рус 9321 67
Oracle - Siebel Systems 170 65
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 156 64
Qualcomm Technologies 1363 63
Ericsson 1892 61
Check Point Software Technologies 639 60
Corning Inc 146 60
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 146 59
Micron Technology - Crucial 239 56
SEC Consult Services 1192 51
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 170 48
Altera 67 40
Verisign 289 38
Nvidia Corp 2756 35
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1388 769
Merrill Lynch 338 187
eBay Inc 1303 137
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 419 125
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 160 120
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 187 114
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 358 108
Morgan Stanley - Морган Стэнли 357 88
Citigroup 252 75
GM - General Motors 328 47
McDonald’s - Макдоналдс 171 42
Boeing 420 41
American Express 272 37
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 94 36
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 65 35
The Walt Disney Company 403 35
DuPont 63 31
Walmart - Wal-Mart Stores 289 30
Home Depot - сеть магазинов 50 27
Expedia Group 113 27
Procter&Gamble - P&G 172 26
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 45 25
Coca-Cola Company 210 24
Caterpillar 72 24
Ford 279 23
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 69 18
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 59 16
Deutsche Bank 260 16
Bank of America - Банк Америки 186 16
Ticketmaster 24 15
FedEx 57 14
RBC Capital Markets 48 12
United Airlines - авиакомпания 69 12
Nike 125 12
Lockheed Martin 189 11
UPS 75 11
Starbucks - Старбакс 73 6
Netflix - Онлайн-кинотеатр 343 5
Colgate-Palmolive - Колгейт 23 5
Credit Suisse 98 5
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 362 310
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 134 44
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 905 20
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 232 13
Конгресс США - U.S. Congress legislation 321 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1016 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 449 10
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 271 8
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 456 7
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 255 7
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 11 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1048 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 63 3
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 67 2
US Navy - Военно-морские силы США 107 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 207 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 371 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1976 839
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 526 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 93 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 37 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1272 61
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 379 61
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 60 36
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 451 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 1518 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 127 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1305 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9191 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 550 1
SAP Ariba 154 54
Oracle PeopleSoft 329 48
Nvidia GeForce GTX 2799 35
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 57 34
Nokia Alcatel-Lucent SA 860 21
Google Marketing Platform - DoubleClick 152 13
Java - Язык программирования 2078 9
Linux OS 6509 9
Microsoft Windows 10 9473 9
Microsoft Xbox - Игровая приставка 851 9
Software AG webMethods 62 6
Cisco Webex 129 5
Microsoft Windows XP 1911 5
AMD Athlon - серия микропроцессоров 400 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1114 4
IBM Cognos BI 218 4
Oracle JD Edwards 69 3
Genesys Engage 20 3
Xperi TiVo 66 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1848 2
SAP Sybase 220 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 522 2
Tesla Model X 16 1
Tesla Model S 59 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 1
AltaVista 91 1
OpenText Documentum 337 1
Microsoft Windows Media Player 397 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 77 1
Apple iPhone 5 710 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 61 9
Carl Stephen - Карл Стивен 9 7
Bush George - Буш Джордж 18 5
Barrett Craig - Барретт Крейг 57 5
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 249 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 497 4
Dell Michael - Делл Майкл 163 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 708 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 111 2
Whitman Meg - Уитман Мэг 116 2
Lehman Michael - Леман Майкл 4 2
Lehman Mark - Леман Марк 2 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 130 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 92 1
Blair Tony - Блэр Тони 11 1
Schmidtlein John - Шмидтлайн Джон 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26086 575
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 305 126
Ирак - Республика 347 72
Ближний Восток 2227 34
США - Нью-Йорк 2107 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9804 29
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 260 29
Аргентина - Аргентинская Республика 338 20
Индия - Республика 3287 20
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 397 14
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 315 13
Япония 6118 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8918 10
Венесуэла - Боливарианская Республика 176 9
Европа 6166 9
США - Калифорния 2112 8
Северная Америка 2209 8
США - Флорида 389 5
Америка 828 4
Кувейт 78 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7508 3
Швейцария - Давос 60 3
Россия - Российская федерация - РФ 75185 3
Франция - Французская Республика 3720 3
Бразилия - Федеративная Республика 1599 3
Саудовская Аравия - Королевство 408 3
Италия - Милан 82 2
США - Вермонт 26 2
Персидский залив 69 2
Сингапур - Республика 1284 2
Канада - Монреаль 53 2
Китай - Пекин 628 2
США - Флорида - Майами 126 2
США - Мичиган 114 2
США - Миссури 48 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 662 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1081 2
Южная Корея - Республика 2698 2
Турция - Турецкая республика 1279 2
Израиль 1184 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 159 24
Дед Мороз 119 4
Вторая мировая война 418 4
ВВП - Валовой внутренний продукт 16 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1375 1
CNET - Издание 1021 394
CBS MarketWatch 268 257
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 440 180
The Wall Street Journal 956 18
Barron's 25 14
Vivendi SA - Vivendi Universal 236 10
Viacom - Video & Audio Communications 102 8
NYT - The New York Times 825 7
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 419 7
FT - Financial Times 756 5
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 304 5
The Washington Post 239 3
Nikkei - Издание 149 2
Le Monde 17 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 132 2
Thomson Reuters - Рейтер 5093 2
Fortune 140 1
Пятница - Телеканал 21 1
23ABC News 106 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1195 1
Internet Stock Report 862 854
S&P - Standard and Poor’s 269 200
S&P 500 217 183
Juniper Research 378 25
Dow Jones & Company - Доу Джонс 94 18
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 12
IDC - International Data Corporation 4119 2
Forrester Research 689 2
Harris Interactive 71 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 98 50
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 177 2
Princeton University - Принстонский университет 46 1
Чёрная пятница (распродажи) 77 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 156 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1048192, в очереди разбора - 949676.
Создано именных указателей - 47758.
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