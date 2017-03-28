Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AT&T
WarnerMedia
CNN Money
CNNfn
Публикаций - 870, упоминаний - 871
AT&T упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 159 24
|Дед Мороз 119 4
|Вторая мировая война 418 4
|ВВП - Валовой внутренний продукт 16 2
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1375 1
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 98 50
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 177 2
|Princeton University - Принстонский университет 46 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1048192, в очереди разбора - 949676.
Создано именных указателей - 47758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1048192, в очереди разбора - 949676.
Создано именных указателей - 47758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru