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Представлена новая версия шлюза безопасности Ideco UTM 9.0

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 9.0. Эта версия основана на новейшей платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейса.

Возможности Ideco UTM 9.0. Новая платформа, базирующаяся на новейшем ядре Linux 5.9.13. Улучшенный структурно и более быстрый веб-интерфейс. Добавлены роли администраторов сервера: полный доступ и доступ только для чтения. В файрвол добавлены счетчики срабатывания трафика.

Почтовый релей с возможностью работы в качестве полноценного почтового сервера, либо фильтрации почты на спам и вирусы. Веб-почта для пользователей. Антиспам Касперского.

«Новейшая платформа позволяет нам использовать самые передовые технологии по работе с трафиком, обеспечивая высокую скорость и качество защиты локальной сети. На сегодня Ideco UTM единственный межсетевой экран, базирующийся на самых новейших версиях ядра Linux и использующий их инновации», – сказал директор по развитию компании «Айдеко» Дмитрий Хомутов.

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