«С-Терра» разработала решение для безопасного удаленного доступа

«С-Терра сиэспи» разработала решение для обеспечения безопасного удаленного доступа с использованием программных продуктов: «С-Терра Виртуальный Шлюз», «С Терра Клиент», «С-Терра КП». В особых случаях, когда установка программного клиента на устройство невозможна, рекомендуется использовать программно-аппаратный комплекс – миниатюрный пользовательский шлюз безопасности «С-Терра Юнит».

«Используя решение С-Терра, можно быть уверенным, что все требования регуляторов по защите передачи данных выполнены, и безопасность будет обеспечена. В линейке продуктов С-Терра есть средства защиты трафика как компьютеров и ноутбуков под управлением ОС Windows и Linux, так и мобильных устройств с любой операционной системой, даже Android или iOS самой современной версии. Мы проверили это решение на собственном опыте, переведя на «удалёнку» своих сотрудников», - отметил Аркадий Пыслару, коммерческий директор компании «С-Терра сиэспи».

Решение «С-Терра» можно применять как в малых сетях, до 10 удаленных рабочих мест, так и в сетях большого масштаба, с тысячами сотрудников, работающих дистанционно. В центральном офисе в виртуальной машине, созданной в гипервизоре, устанавливается «С-Терра Виртуальный Шлюз», который агрегирует на себе клиентские подключения, а также система централизованного управления «С Терра КП». На рабочие места удаленных пользователей устанавливаются дистрибутивы «С-Терра Клиент» (для всех актуальных версий ОС Windows), либо «С Терра Клиент А» (для ОС Astra-Linux SE), либо «С-Терра Юнит» (для любых ОС). Программные клиенты могут использовать любой подходящий вариант подключения (Ethernet, Wi-fi, 4G-модем). «С-Терра Юнит» поддерживает как проводные, так и беспроводные (WiFi, 3G/4G) каналы связи.