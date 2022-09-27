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Ростех S-Terra КП

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.09.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором средств сетевой безопасности «С-Терра» 1
07.04.2020 «С-Терра» разработала решение для безопасного удаленного доступа 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
АйТи Бастион - IT Bastion 154 1
Код Безопасности 812 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Ростелеком 10948 1
Cisco Systems 5372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 308 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 1
Ростех - S-Terra Виртуальный Шлюз 4 3
Ростех - S-Terra Юнит 5 3
Ростех - S-Terra СОВ - система обнаружения вторжений 4 2
Ростех - S-Terra Клиент А 12 2
Microsoft Windows 16882 2
Ростех - S-Terra Пост 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Google Android 15244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Иванов Михаил 116 1
Пыслару Аркадий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
VAD - Value Added Distribution 141 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Короткая ссылка
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