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«Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» представили совместное решение для защиты удалённого доступа

«Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве с целью интеграции своих решений. Первым шагом сотрудничества стала разработка решения для безопасного контролируемого удалённого доступа к инфраструктуре предприятия с осуществлением контроля и мониторинга действий пользователя. Решение основано на совместной работе VPN-продуктов «С-Терра» (криптомаршрутизатор «С-Терра шлюз» и ПО «С-терра клиент») и комплекса СКДПУ НТ от «Айти бастион».

Защищённое взаимодействие с корпоративной сетью достигается путем шифрования и туннелирования трафика с применением отечественных ГОСТ-алгоритмов и протокола IPsec, которые реализуются оборудованием «С-Терра».

Использование технологий компании «Айти бастион» позволяет реализовать мониторинг действий в режиме, приближенном к реальному времени, и автоматизировать процесс выявления инцидентов в сессиях пользователей.

Интеграция позволяет повысить качество предоставления безопасного контролируемого доступа к информационной системе предприятия как внешним, так и внутренним специалистам при реализации соответствующей сегментации доступа. Использование совместного решения позволяет реализовать защиту инфраструктуры организации в соответствии с требованиями регуляторов на базе отечественных решений.

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«Расширение портфеля технологических партнерств с отечественными вендорами позволяет нам предлагать все более гибкие решения. В текущих условиях интеграция комплекса СКДПУ НТ с продуктами «С-Терра» поможет тем заказчикам, которые хотят оперативно закрыть вопрос защиты удаленного доступа с помощью российских сертифицированных продуктов», – сказал технический директор «Айти бастион» Дмитрий Михеев.

«Применение VPN-продуктов «С-Терра» совместно с комплексом от «Айти бастион» позволит нашим заказчикам выстроить систему безопасности с единым центром контроля и мониторинга, доступ к которому надёжно защищён в соответствии с российским законодательством. Для нас это интересный кейс, расширяющий спектр применения решений «С-Терра», – сказал коммерческий директор «С-Терра сиэспи» Аркадий Пыслару.

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