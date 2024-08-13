Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«ТрансТелеКом» предоставил хоккейному клубу «Авангард» оборудование для сервиса «VPN-ГОСТ»

Макрорегион «Центр» компании «ТрансТелеКом» поставил хоккейному клубу «Авангард» оборудование, на базе которого будет реализован сервис «VPN-ГОСТ».

«VPN-ГОСТ» – это решение по шифрованию каналов связи в соответствии с требованиями законодательства. «VPN ГОСТ» обеспечивает защиту информации при передаче по открытым каналам связи с гарантированной конфиденциальностью и целостностью данных.

Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области
postgrespro

«Компания «ТрансТелеКом» гибко и персонализировано подходит к потребностям любого заказчика и всегда формирует наилучшее предложение, отвечающее всем его пожеланиям. Уверен, что наши партнеры положительно оценят опыт работы с ТТК, и мы продолжим развивать и укреплять наше сотрудничество», – сказал Марат Татевосов, директор макрорегиона «Центр» компании «ТрансТелеКом».

Хоккейный клуб «Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб основан 7 ноября 1950 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Карьерный рост в Microsoft теперь будет зависеть от вклада в безопасность компании. А также в разнообразие и инклюзивность

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024