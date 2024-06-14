«Окуляр ГОСТ» для Windows

Выпущена новая версия «Окуляр ГОСТ» — 21.11.70.29. Главным нововведением стала возможность работы «Окуляр ГОСТ» под 64-разрядными версиями операционных систем Windows 10 и Windows 11. Версия под Windows предоставляет полный набор функций для работы с PDF, что и для Linux: просмотр, рецензирование, копирование текста и таблиц, и конечно, подпись. Для работы с электронной подписью требуется «КриптоПро» версии не ниже 5.0.12. Об этом CNews сообщили представители ООО «Лаборатория 50».

Windows стала восьмой поддерживаемой операционной системой: наряду с «Альт», Astra Linux, Debian, Fedora, «Ред ОС», РОСА, Ubuntu. Последняя версия «Окуляр ГОСТ» работает на свежем релизе «Ред ОС» 8. Поддерживаются обе версии «Ред ОС» — 7.3 и 8.0. Для Fedora теперь поддерживается последняя версия 40. На очереди поддержка версии 11 ОС семейства «Альт» и недавно вышедшая долгосрочная версия Ubuntu 24.04 «Noble Numbat». Сейчас «Окуляр ГОСТ» можно использовать с Ubuntu 20.04 и 22.04.

Лаборатория 50 «Окуляр ГОСТ» для Windows

С выходом версии для Windows «Окуляр ГОСТ» стал универсальным аналогом Adobe Acrobat Reader для большинства пользователей в России. С производителями наиболее распространенных отечественных ОС («Альт», Astra Linux, «Ред ОС», РОСА) проведены совместные испытания и подписаны сертификаты о совместимости.

«Лаборатория 50» начала работу по тестированию совместимости «Окуляр ГОСТ» с производителями токенов ЭП JaCarta, «Рутокен», E-smart и «Ангара». Разработчики планируют закончить эту работу в ближайшее время.

Для корпоративных пользователей новая версия привнесла лучшую поддержку сетевых томов SMB и NFS. Для всех пользователей мы расширили возможности диагностики корректности цепочки сертификатов при подписании файлов. Полный перечень изменений можно посмотреть на сайте разработчика.

С 1 июня 2024 г. изменилась политика лицензирования продукта. Пакетная подпись выделена в отдельную независимую позицию. Данный вариант предназначен для использования в автоматизированных системах и корпоративных порталах для подписания документов на серверной стороне. Пакетная подпись лицензируется по количеству подписей в месяц.